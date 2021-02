CGTN: Pelo Que Lutam as Gerações de Comunistas Chineses?

CGTN: What Are Generations of Chinese Communists Striving For?

PEQUIM--(BUSINESS WIRE)--O Partido Comunista da China (PCC), o partido no poder da nação mais populosa do mundo e a segunda maior economia, está completando 100 anos este ano. O que vem motivando o PCC a lutar contra um desafio após outro durante o século passado?

"A aspiração original e a missão dos comunistas chineses é trazer felicidade ao povo chinês e rejuvenescimento à nação chinesa", disse o Secretário-Geral Xi Jinping do Comitê Central do PCC em seu relatório para o 19º Congresso Nacional do PCC em outubro de 2017.

"Esta aspiração fundadora, esta missão, é o que inspira os comunistas chineses a avançar", disse Xi.

Autodisciplina, abnegação

Em março de 2018, Xi, também presidente chinês, explicou a causa anelada pelo PCC com uma citação de um poema antigo: "Uma pessoa virtuosa é tão perspicaz como um espelho transparente pendurado no alto, uma pessoa altruísta é como um vela acesa que ilumina os outros."

Ele fez a citação em um simpósio para comemorar o 120º aniversário do falecido premier Zhou Enlai (1898-1976), que ingressou no PCC em 1921, ano em que o Partido foi fundado.

"O sublime caráter do camarada Zhou Enlai, que abnegadamente buscou uma causa justa para o bem comum ao longo de sua vida, reflete vividamente a virtude tradicional da nação chinesa e as boas qualidades morais dos comunistas chineses, e irá merecer para sempre o respeito das futuras gerações", disse Xi.

Os comentários "não apenas visavam lembrar o nobre caráter de Zhou, que era autodisciplinado, correto, honesto e altruísta, mas também encorajar os comunistas de hoje a permanecerem fiéis às suas aspirações originais do partido e assumir suas responsabilidades", disse Meng Man, professor de história na Universidade Minzu da China.

Novos desafios, mesma aspiração

O número de membros do PCC ultrapassou 90 milhões, e a China se tornou uma nação muito mais forte do que há 100 anos e nas décadas iniciais da República Popular da China, porém a aspiração dos comunistas chineses permanece inalterada.

"Satisfazer o desejo do povo por uma vida feliz é nossa missão", disse Xi em uma reunião com a imprensa após ser eleito Secretário-Geral do Comitê Central do PCC em novembro de 2012.

Três anos depois, o comunicado da quinta sessão plenária do 18º Comitê Central do PCC sublinhou uma filosofia de desenvolvimento centralizada no povo, destacou que o desenvolvimento da China deve ser para o povo e pelo povo, e seus frutos compartilhados entre o povo.

A noção foi destacada novamente nas propostas do Comitê Central do PCC para formular o 14º Plano Quinquenal (2021-2025) para o Desenvolvimento Econômico e Social Nacional e os Objetivos a Longo Prazo até 2035, conclamando a esforços de promover a prosperidade comum a todo o mundo.

A China, nos últimos anos, tem se dedicado a construir uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos e buscar um desenvolvimento mais equilibrado. Os membros do PCC têm desempenhado importantes funções em uma campanha nacional de redução da pobreza, a fim de garantir que ninguém seja deixado para trás.

Durante os últimos oito anos, mais de três milhões de funcionários do setor público foram enviados de cidades e vilas para lutar contra a pobreza nas linhas de frente, sendo que mais de 1.800 pessoas morreram durante a luta, disse Xi na quinta-feira após anunciar a "vitória completa" do país na erradicação da pobreza absoluta.

Colocando a vida e a saúde das pessoas em primeiro lugar, a China tomou estritas medidas para combater a pandemia de COVID-19 e, efetivamente, conteve o vírus, graças a pessoas de todas as classes sociais por seus esforços e sacrifícios, em especial os membros do PCC.

Mais de 39 milhões de membros do PCC lutaram contra o vírus na linha de frente e mais de 13 milhões foram voluntários em seus serviços. Quase 400 membros do PCC defenderam a vida e a segurança de outras pessoas, tendo como custo suas próprias vidas.

Quando muitas partes do país enfrentaram severas inundações no verão passado, o Departamento de Organização do Comitê Central do PCC emitiu uma circular para convocar as organizações e membros do PCC de primeiro nível a desempenhar totalmente seu papel no controle de inundações e trabalho de resgate, os instando a garantir a segurança da vida e da propriedade da população.

Enquanto a China embarca em uma nova jornada para construir totalmente um moderno país socialista, os comunistas chineses de hoje - colocando o povo e os interesses da nação acima dos seus próprios - estão se preparando para assumir suas responsabilidades como as antigas gerações.

