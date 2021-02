Takeda venderá cuatro productos para diabetes en Japón a Teijin Pharma Limited

OSAKA, Japón--(BUSINESS WIRE)--Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO:4502) (NYSE:TAK) (“Takeda”) anunció hoy que ha firmado un acuerdo para transferir los activos, los derechos de comercialización y eventualmente la autorización de comercialización asociados con una cartera de productos exclusivos no esenciales en Japón a Teijin Pharma Limited (“Teijin Pharma”), una empresa farmacéutica con sede en Japón, por 133 000 millones de JPY, sujeto a las condiciones de cierre legales y reglamentarias.

La cartera que se venderá a Teijin Pharma está compuesta por cuatro productos no esenciales para diabetes tipo 2 (Nesina®, Liovel®, Inisync® y Zafatek®) que se venden en Japón y que generaron un monto total de ventas de aproximadamente 30 800 millones de JPY en el año fiscal 2019. Si bien los productos incluidos en la transferencia de activos siguen cumpliendo una función importante para cubrir las necesidades de los pacientes en el país, están fuera de las áreas de negocio que ha elegido Takeda como esenciales para su estrategia de crecimiento de largo plazo (gastroenterología [GI], enfermedades raras, terapias derivadas del plasma, oncología y neurociencias).

“La transacción que celebramos hoy nos permite perfeccionar nuestro foco en Japón y en suministrar productos sumamente innovadores dentro de las cinco áreas clave de negocio de Takeda”, dijo Masato Iwasaki, presidente de la unidad de negocio farmacéutico de Takeda en Japón. “Esperamos mantener nuestra colaboración ininterrumpida con Teijin Pharma a medida que continuamos fabricando y suministrando estos productos valiosos en su nombre, y estamos ansiosos por contribuir aún más con nuestro propósito de lograr una salud mejor y un futuro más brillante para las personas en Japón y en todo el mundo”.

Costa Saroukos, director de Finanzas de Takeda, dijo: “Este anuncio se basa en la ejecución constante de los compromisos operativos y financieros de Takeda de optimizar el crecimiento de nuestra cartera y saldar la deuda a largo plazo, a la vez que proporcionamos tratamientos que transforman la vida de los pacientes en todo el mundo. Estamos seguros de que Teijin Pharma, con vasta experiencia en diabetes tipo 2, es el socio correcto para maximizar el valor de estos productos de confianza y garantizar a los pacientes el acceso ininterrumpido a ellos en Japón”.

Takeda tiene previsto usar los ingresos provenientes de la venta para reducir su deuda y acelerar la desinversión hacia su objetivo de una relación deuda neta / EBITDA ajustada a 2 veces dentro de los años fiscales 2021 a 2023.

Takeda ha sostenido el impulso de su estrategia de desinversión y ha excedido el objetivo de venta de activos no esenciales de 10 000 millones de USD. Teniendo en cuenta esta transacción, Takeda ha anunciado 12 acuerdos desde enero de 2019, por un valor total acumulado de hasta aproximadamente 12 900 millones de USD.

Para ver los detalles de la transacción, consulte el siguiente adjunto.

Adjunto

Detalles de la transacción de transferencia de cuatro fármacos para diabetes en Japón a Teijin Pharma Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (“Takeda”) decidió hoy transferir los derechos de comercialización y eventualmente la autorización de comercialización y los activos asociados con ellos de una cartera de cuatro marcas de fármacos para diabetes tipo 2 en Japón (Nesina, Liovel, Inisync y Zafatek, denominadas colectivamente las “Marcas Transferidas”) (la “Transferencia de Activos”) a Teijin Pharma Limited (“Teijin Pharma”), y ha firmado un acuerdo de adquisición de activos con Teijin Limited (“Teijin”) y Teijin Pharma.

1. Justificación de la Transferencia de Activos

La transacción continúa con el fuerte impulso de Takeda hacia la optimización de su cartera en pos del crecimiento, descubriendo y proporcionando tratamientos que transforman la vida en las áreas clave de negocio en las que se enfoca: gastroenterología, enfermedades raras, terapias derivadas del plasme, oncología y neurociencias. La cartera cedida, si bien cubre necesidades clave de pacientes, está fuera de las áreas de negocio que Takeda ha designado como esenciales para el crecimiento global a largo plazo.

Takeda tiene previsto usar los ingresos provenientes de la venta para reducir su deuda y acelerar la desinversión hacia su objetivo de una relación deuda neta / EBITDA ajustada a 2 veces dentro de los años fiscales 2021 a 2023.

Takeda ha sostenido el impulso de su estrategia de desinversión y excedido el objetivo de venta de activos no esenciales de 10 000 millones de USD; y ha anunciado 12 acuerdos desde enero de 2019, por un valor total acumulado de hasta aproximadamente 12 900 millones de USD.

2. Descripción general de la Transferencia de Activos

(1) Ventas de las Marcas Transferidas en el último año fiscal

30 800 millones de JPY (ventas en Japón en el año fiscal finalizado el 31 de marzo de 2020)

(2) Precio de la Transferencia de Activos

133 000 millones de JPY

* El precio incluye el precio de transferencia del inventario de producto. El precio de la Transferencia de Activos será ajustado con base en el valor del inventario de producto en la fecha de realización de la Transferencia de Activos.

3. Descripción general de Teijin Pharma, beneficiaria de la transferencia de activos

(1) Nombre de la empresa Teijin Pharma Limited (2) Dirección 2-1, Kasumigaseki 3-chome, Chiyoda-ku, Tokio 100-8585, Japón (3) Representante Ichiro Watanabe, presidente (4) Actividades de la empresa Investigación y desarrollo, fabricación, ventas y comercialización de fármacos (5) Capital 10 000 millones de JPY (al 31 de marzo de 2020) (6) Fecha de fundación 15 de abril de 2002 (7) Activos netos 52 507 millones de JPY (al 31 de marzo de 2020) (8) Total de activos 102 364 millones de JPY (al 31 de marzo de 2020) (9) Accionistas principales

y porcentaje de

participación Teijin Limited 100 % (10) Relaciones con

Takeda Relación de capital No Relación de personal No Relación comercial Takeda Pharmaceuticals USA Inc., una subsidiaria consolidada de Takeda, firmó un acuerdo de licencia para ULORIC®, un tratamiento para la hiperuricemia en pacientes de gota, en los EE. UU. Existe una transacción por materias primas farmacéuticas. Parte vinculada de Takeda No

4. Programa

(1) Fecha de decisión de la Transferencia de Activos por el director

delegado de la Junta Directiva 26 de febrero de 2021 (2) Fecha de ejecución del acuerdo de transferencia de activos 26 de febrero de 2021 (3) Fecha de realización de la Transferencia de Activos 1.º de abril de 2021 (programada)

5. Perspectiva futura

Cuando la Transferencia de Activos sea ejecutada y realizada en el año fiscal 2021, Takeda prevé que las ganancias informadas antes de impuestos a la renta y la utilidad neta atribuible a los propietarios de la Compañía aumenten en aproximadamente 130 000 millones de JPY y 90 000 millones de JPY respectivamente. Dado que el beneficio de una venta de activos no es habitual, no es recurrente y no está relacionado con operaciones periódicas, no habrá impacto en la utilidad operativa principal ni en la utilidad neta principal. Takeda anunciará su Pronóstico financiero consolidado completo para el año fiscal 2021 durante el anuncio de sus Resultados financieros del año fiscal 2020, programado para mayo de 2021.

6. Otros

La Venta de Activos apoya el programa de desinversión de Takeda, que se enfoca en la optimización de su cartera para alinearla con su estrategia global de crecimiento a largo plazo y proporcionar acceso ininterrumpido y suministro de productos fundamentales para los pacientes.

Takeda, Teijin y Teijin Pharma han firmado un acuerdo de fabricación y suministro y un acuerdo de distribución, según los cuales Takeda seguirá fabricando y suministrando los productos, y proporcionará el canal de distribución a Teijin Pharma. Takeda seguirá siendo, por el momento, titular de las autorizaciones de comercialización de las Marcas Transferidas, y el plazo de transferencia de las autorizaciones de comercialización será determinado más adelante. La Transferencia de Activos no implica la transferencia de empleados de Takeda.

