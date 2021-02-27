Diligent收購Galvanize，將成為全球首屈一指的GRC SaaS公司

紐約和不列顛哥倫比亞溫哥華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Diligent Corporation（以下簡稱Diligent或「公司」）是一家現代治理公司，其平臺已被1.9萬家客戶中近70萬名董事會董事和領導者使用。該公司今日宣布已簽署協議，收購全球領先的SaaS治理、風險和法規遵循(GRC)軟體企業Galvanize。本次交易的財務條款未揭露。在達成此次收購交易前，Diligent已於2021年2月簽署了收購Steele Compliance Solutions, Inc.（簡稱Steele）的協議，Steele是道德與法規遵循SaaS領域的領先企業。上述兩項交易預計都將於3月份完成。

收購Galvanize之後，Diligent將成為首屈一指的SaaS GRC供應商。在其綜合解決方案與Steele的服務整合後，將實現一個整合式的GRC視圖——從整個組織的稽核、風險、資訊安全、道德和法規遵循到執行長、財務長和董事會，均將涵蓋其中。公司客戶將受惠於一個強大的作業系統，該系統支援全組織的治理計畫，並提供NPS評分超過50分的可信賴的禮賓級客戶支援服務。

作為唯一一家被Gartner和Forrester分析師評為全方位「領導者」的公司，Galvanize為130個國家的6,000家全球客戶（包括《財星》1,000大及標普500指數中過半數的企業）提供唯一由機器人資料自動化支援的整合式雲端GRC平臺，涵蓋安全、風險管理、法規遵循和稽核軟體。作為FedRAMP授權的雲端服務提供者，Galvanize致力於以透明和高效率的方式推動客戶使命，從而贏得了全球900多家政府機構（包括美國聯邦政府中的大多數大型機構）的信賴。

Diligent計畫透過Galvanize的11個綜合風險和法規遵循解決方案強化其現代治理平臺，從而為其領先的董事會和領導階層應用程式軟體及營運治理解決方案帶來全新洞見。Galvanize的旗艦雲端平臺HighBond可將風險和法規遵循問題聚合到整個組織的頂層策略之中，並向企業最高管理階層和董事會提供關於綜合業務指標的即時儀表板顯示。

Diligent執行長Brian Stafford表示：「我們正處於新時代的關口上，企業高階主管和董事會正不斷因應其利害關係人所面臨的巨大挑戰和機會，為有效實現績效最大化並降低風險，他們比以往任何時候都更需要資料和資訊的整合式視圖，以及清晰的可見性和決策信心。傳統上，風險和法規遵循資料位於稽核、法規遵循和風險職能部門的不同系統中，因此將這些資料合併為一張視圖，並呈現給財務長、執行長和董事會，是一項頗為耗時費力的工作。我們很高興能同 Galvanize和Steele攜手合作，透過完全整合的GRC平臺，為我們的客戶帶來更為顯著的影響，協助其更為有效、公平、永續且成功地推動組織運作。」

Galvanize的總裁兼執行長Laurie Schultz表示：「本次交易快速推進了我們為具有GRC意識的組織打造作業系統的願景，並進一步推動了我們幫助GRC成為當今任務關鍵型企業平臺的使命。與治理領域公認的市場領導者Diligent聯手，代表著我對價值410億美元的GRC市場進行了直接、切實、意義深遠的重新定義。透過Diligent在全球數千家董事會中的影響力，我們合力建構的產品可確保組織在各個層級上都能獲得管理風險和最佳化績效所需的即時洞察。」

Credit Suisse擔任Diligent的獨家財務顧問，Willkie Farr & Gallagher LLP擔任其法律顧問。Galvanize方面，Evercore擔任財務顧問，法律顧問則由Fasken Martineau DuMoulin LLP擔任。

關於Diligent Corporation

Diligent是現代治理的先驅，幫助變革型領導者推動其組織履行正確的事務。我們的治理平臺為領導者提供了以數位化方式轉變其治理實務的全新途徑，從提高董事會和高階主管的效率，到主動管理風險和法規遵循實務，再到整合即時的產業和公司資料，如網路風險評分和董事會組成等。Diligent幫助領導者和團隊之間保持連結、瞭解情況並在下一步行動中保持領先，從而推動組織向更成功、更公平以及更永續的方向邁進——並為世界帶來積極改進。

目前，Diligent現代治理平臺贏得了90多個國家超過1.9萬個組織和近70萬名治理領導者的信賴。我們在全球擁有超過1,000名員工，為公私部門提供服務，我們正在協助組織將其治理實務進行數位化，並將有效治理轉化為長期競爭優勢。如需瞭解更多資訊，請造訪Diligent.com。

關於Galvanize

Galvanize是屢獲殊榮的、雲端式的安全性、風險管理、法規遵循和稽核軟體的領導廠商，為世界上一些頂尖組織提供服務。其HighBond整合平臺能夠將風險視覺化，便於展示法規遵循，並在不增加額外成本的情況下幫助發展稽核、風險和法規遵循專案。130個國家中的6,000多家組織依賴HighBond來實現他們的目標，包括《財星》1,000大和標普500(S&P 500)指數中半數以上的公司，以及數百家銀行、製造商、醫療機構和政府組織。無論是管理威脅、評估風險、衡量控制措施、監控法規遵循還是擴大保障範圍，HighBond都能自動化執行手動任務，整合組織內的資料，並在易於共用的儀表板和報表中進行發布。如需瞭解更多資訊，請造訪WeGalvanize.com。

關於Steele Compliance Solutions, Inc.

Steele是道德與法規遵循管理領域的全球領導者。我們與世界上規模首屈一指、廣受尊敬的公司合作，提供法規遵循產品和服務，幫助企業在保護其品牌的同時擁抱法規遵循文化。如需瞭解更多資訊，請造訪SteeleGlobal.com。

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