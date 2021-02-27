Diligent收购Galvanize，将成为全球首屈一指的GRC SaaS公司

纽约和不列颠哥伦比亚温哥华--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Diligent Corporation（以下简称“Diligent”或“公司”）是一家现代治理公司，其平台已被1.9万家客户中近70万名董事会董事和领导者使用。该公司今日宣布已签署协议，收购全球领先的SaaS治理、风险和合规(GRC)软件企业Galvanize。本次交易的财务条款未披露。在达成此次收购交易前，Diligent已于2021年2月签署了收购Steele Compliance Solutions, Inc.（简称“Steele”）的协议，Steele是道德与合规SaaS领域的领先企业。上述两项交易预计都将于3月份完成。

收购Galvanize之后，Diligent将成为首屈一指的SaaS GRC供应商。在其综合解决方案与Steele的服务整合后，将实现一个集成式的GRC视图——从整个组织的审计、风险、信息安全、道德和合规性到首席执行官、首席财务官和董事会，均将涵盖其中。公司客户将受益于一个强大的操作系统，该系统支持全组织范围的治理计划，并提供NPS评分超过50分的可信赖的礼宾级客户支持服务。

作为唯一一家被Gartner和Forrester分析师评为全面“领导者”的公司，Galvanize为130个国家的6,000家全球客户（包括《财富》1,000强及标普500指数中过半数的企业）提供唯一由机器人数据自动化支持的集成云GRC平台，覆盖安全、风险管理、合规和审计软件。作为FedRAMP授权的云服务提供商，Galvanize致力于以透明和高效的方式推进客户使命，从而赢得了全球900多家政府机构（包括美国联邦政府中的大多数大型机构）的信赖。

Diligent计划借助Galvanize的11个综合风险和合规解决方案强化其现代治理平台，从而为其领先的董事会和领导层应用软件及运营治理解决方案带来全新洞见。Galvanize的旗舰云平台HighBond可将风险和合规问题聚合到整个组织的顶层战略之中，并向企业最高管理层和董事会提供关于综合业务指标的实时仪表板显示。

Diligent首席执行官Brian Stafford表示：“我们正处于新时代的风口浪尖之上，企业高管和董事会正不断应对其利益相关方所面临的巨大挑战和机遇，为有效实现绩效最大化并降低风险，他们比以往任何时候都更需要数据和信息的集成式视图，以及清晰的可视性和决策信心。传统上，风险和合规数据位于审计、合规和风险职能部门的不同系统中，因此将这些数据合并为一张视图，并呈现给首席财务官、首席执行官和董事会，是一项颇为耗时费力的工作。我们很高兴能同 Galvanize和Steele强强结合，通过完全集成式的GRC平台，为我们的客户带来更为显著的影响，协助其更为有效、公平、可持续且成功地推动组织运行。”

Galvanize的总裁兼首席执行官Laurie Schultz表示：“本次交易快速推进了我们为具有GRC意识的组织打造操作系统的愿景，并进一步推动了我们助力GRC成为当今任务关键型企业平台的使命。与治理领域公认的市场领导者Diligent联手，代表着我对价值410亿美元的GRC市场进行了直接、切实、意义深远的重新定义。通过Diligent在全球数千家董事会中的影响力，我们合力构建的产品可确保组织在各个层级上都能获得管理风险和优化绩效所需的实时洞察。”

Credit Suisse担任Diligent的独家财务顾问，Willkie Farr & Gallagher LLP担任其法律顾问。Galvanize方面，Evercore担任财务顾问，法律顾问则由Fasken Martineau DuMoulin LLP担任。

关于Diligent Corporation

Diligent是现代治理的先驱，助力变革型领导者推动其组织践行正确的事务。我们的治理平台为领导者提供了以数字化方式转变其治理实践的全新途径，从提高董事会和高管的效率，到主动管理风险和合规性实践，再到整合实时的行业和公司数据，如网络风险评分和董事会组成等。Diligent助力领导者和团队之间保持联系、了解情况并在下一步行动中保持领先，从而推动组织向更成功、更公平以及更可持续的方向迈进——并为世界带来积极改进。

目前，Diligent现代治理平台赢得了90多个国家超过1.9万个组织和近70万名治理领导者的信赖。我们在全球拥有超过1,000名员工，为公共和私营部门提供服务，我们正在协助组织将其治理实践进行数字化，并将有效治理转化为长期竞争优势。如需了解更多信息，请访问Diligent.com。

关于Galvanize

Galvanize是屡获殊荣的、基于云的安全性、风险管理、合规和审计软件的领先供应商，为世界上一些顶尖组织提供服务。其HighBond集成平台能够将风险可视化，便于展示合规性，并在不增加额外成本的情况下帮助发展审计、风险和合规性项目。130个国家中的6,000多家组织依赖HighBond来实现他们的目标，包括《财富》1,000强和标普500(S&P 500)指数中半数以上的公司，以及数百家银行、制造商、医疗机构和政府组织。无论是管理威胁、评估风险、衡量控制措施、监控合规性还是扩大保障范围，HighBond都能自动化执行手动任务，整合组织范围内的数据，并在易于共享的仪表板和报表中进行发布。如需了解更多信息，请访问WeGalvanize.com。

关于Steele Compliance Solutions, Inc.

Steele是道德与合规管理领域的全球领导者。我们与世界上规模首屈一指、广受尊敬的公司合作，提供合规产品和服务，帮助企业在保护其品牌的同时拥抱合规文化。如需了解更多信息，请访问SteeleGlobal.com。

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