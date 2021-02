Join us at the 38th Annual Miami Breast Cancer Conference® | March 4-7, 2021 (Video: Business Wire)

Join us at the 38th Annual Miami Breast Cancer Conference® | March 4-7, 2021 (Video: Business Wire)

CRANBURY, N.J.--(BUSINESS WIRE)--Physicians ‘Education Resource®, LLC, (PER®), als leidende bron voor continuing medical education (CME), zet zich in om de zorg voor patiënten met borstkanker te verbeteren door het opleiden van het behandelteam gedurende bijna vier decennia. Deze toewijding is meer dan professioneel, maar ook zeer persoonlijk. Deze jaarlijkse grote CME-conferentie wordt sinds het begin door een familie geleid en blijft die familiegeest in 2021 opnemen in de virtuele omgeving.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.