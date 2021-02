C3 AI e Baker Hughes vão fornecer soluções empresariais de IA para acelerar o programa de transformação digital da PETRONAS

REDWOOD CITY, Califórnia, e HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--A C3 AI (NYSE: AI) e a Baker Hughes anunciaram hoje uma colaboração em inteligência artificial (IA) com a PETRONAS, empresa global de energia e soluções da Malásia, para aplicação da tecnologia BakerHughesC3.ai (BHC3) nos programas estratégicos de transformação digital da PETRONAS.

Como a guardiã dos recursos nacionais de petróleo e gás da Malásia, a PETRONAS executa um amplo programa de transformação digital nas operações energéticas para extrair valor de dados. A adoção de IA é parte do compromisso da PETRONAS com seu programa geral para produtividade melhorada de petróleo e gás, integridade de ativo, e suportes de segurança para oferecer soluções de energia limpa e eficiente, aproveitando o poder da tecnologia.

A PETRONAS vai trabalhar com tecnologia energética, ciência de dados, e especialistas em IA na Baker Hughes e C3 AI para colaborar em projetos focados na confiabilidade melhorada de ativos de energia em operações críticas. Utilizando o Microsoft Azure, a PETRONAS vai implementar o aplicativo BHC3™ Reliability para aprimorar ainda mais os programas de manutenção para turbinas a gás e, em um projeto à parte, melhorar a confiabilidade de válvulas de controle, detectando condições anômalas, evitando tempo de inatividade.

“A PETRONAS atende as demandas energéticas atuais alavancando o poder do digital como um acelerador, da tecnologia como um diferenciador, e de dados como um ativo”, afirmou o vice-presidente sênior de entrega de projeto e tecnologia da PETRONAS, Samsudin Miskon. “A PETRONAS está comprometida a acelerar a transformação digital que entrega produtividade, eficiência, visibilidade, segurança e desempenho. A inteligência preditiva da IA é crítica para atender estas necessidades, e isto só é possível com IA que orienta os resultados em ritmo e escala.”

“Este programa dá continuidade ao robusto relacionamento entre a Baker Hughes e a PETRONAS para impulsionar a produtividade e eficiência para uma energia mais limpa, mais segura”, afirmou Uwem Ukpong, vice-presidente executivo de regiões, alianças e vendas corporativas da Baker Hughes. “A IA terá um papel crítico nos programas de transformação digital que conectam as demandas energéticas atuais com a transição para a energia do amanhã. Estamos empolgados para trabalhar com a PETRONAS, pois ela lidera a transformação digital e implementa o total poder da IA empresarial.”

“A opção da PETRONAS pela tecnologia BHC3 da Baker Hughes e C3 AI demonstra a aceleração dos programas de transformação digital que entregam estrategicamente a promessa de uma energia mais limpa”, afirmou o presidente e diretor de tecnologia da C3 AI, Ed Abbo. “A profunda experiência de tecnologia em energia da Baker Hughes, juntamente com a tecnologia de IA da C3 AI desenvolveu durante os últimos 10 anos, facilitando a adoção de líderes de IA como a tecnologia digital transformadora para o setor energético.”

“Para o setor energético, este é um momento de importante transformação”, disse Andrea Della Mattea, presidente da Microsoft na Ásia-Pacífico.” “Beneficiando-se do poder da nuvem e soluções de IA, a Baker Hughes, a C3 AI, e a PETRONAS estão ajudando a aumentar a segurança do trabalhador, reduzir as emissões oriundas da manutenção de equipamentos, e dando um importante passo na transição do setor energético.”

Sobre a C3.ai, Inc.

A C3.ai, Inc. (NYSE: AI) é uma importante fornecedora de software de IA empresarial que acelera a transformação digital. A C3 AI oferece uma linha de produtos totalmente integrados: A Suíte C3 AI®, uma plataforma de ponta a ponta para desenvolver, implementar e operar aplicativos de IA de larga escala; C3 AI Applications, um portfólio de aplicativos de IA no modelo software como serviço (Software as a Service, SaaS) específicos para determinados setores de mercado; C3 AI CRM, uma suíte de aplicativos de gestão de relacionamento com clientes (Customer Relationship Management, CRM) específicos para determinados setores do mercado e desenvolvidos para IA e aprendizado de máquina; e C3 AI Ex Machina, uma solução de IA sem código para aplicar a ciência de dados a problemas de negócios cotidianos. O núcleo das ofertas da C3 AI é uma arquitetura de IA aberta e orientada por modelos que simplificam drasticamente a ciência de dados e o desenvolvimento de aplicativos. Saiba mais em www.c3.ai

Sobre a Baker Hughes:

A Baker Hughes (NYSE: BKR) é uma empresa de tecnologia de energia que fornece soluções para clientes industriais e de energia em todo o mundo. Construída em um século de experiência e com operações em mais de 120 países, nossas tecnologias e serviços inovadores estão levando a energia adiante, tornando-a mais segura, limpa e eficiente para as pessoas e o planeta. Visite-nos em bakerhughes.com.

