C3 AI et Baker Hughes vont fournir des solutions d’intelligence artificielle d’entreprise pour accélérer le programme de transformation numérique de PETRONAS

REDWOOD CITY, Californie et HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--C3 AI (NYSE : AI) et Baker Hughes ont annoncé aujourd’hui une collaboration dans le domaine de l’intelligence artificielle (IA) avec PETRONAS, une société mondiale d’énergie et de solutions de Malaisie, pour appliquer la technologie BakerHughesC3.ai (BHC3) dans les programmes de transformation numérique stratégique de PETRONAS.

En tant que gardienne des ressources pétrolières et gazières nationales de la Malaisie, PETRONAS mène un vaste programme de transformation numérique dans ses opérations énergétiques afin d’extraire de la valeur des données. L’adoption de l’IA dans le cadre de son programme global d’amélioration de la productivité pétrolière et gazière, de l’intégrité des actifs et de la sécurité va dans le sens de l’engagement de PETRONAS consistant à fournir des solutions énergétiques propres et efficaces en exploitant la puissance de la technologie.

PETRONAS collaborera avec des experts en technologie de l’énergie, en science des données et en IA de chez Baker Hughes et C3 AI afin de mener à bien des projets axés sur l’amélioration de la fiabilité des actifs énergétiques dans les opérations critiques. En utilisant Microsoft Azure, PETRONAS déploiera l’application BHC3™ Reliability pour continuer à améliorer les programmes de maintenance des turbines à gaz et, dans le cadre d’un autre projet, à améliorer la fiabilité des vannes de régulation en détectant les conditions anormales et en évitant les temps d’arrêt.

« PETRONAS répond aux besoins énergétiques d’aujourd’hui en tirant parti de la puissance du numérique en tant qu’accélérateur, de la technologie en tant que facteur de différenciation, et des données en tant qu’atout », a déclaré Samsudin Miskon, vice-président principal de l’exécution des projets et de la technologie chez PETRONAS. « PETRONAS s’est engagée dans la voie d’une transformation numérique accélérée capable de générer productivité, efficacité, visibilité, sécurité et performance. L’intelligence prédictive de l’IA est essentielle pour répondre à ces besoins, et ceci n’est possible qu’avec une IA qui génère des résultats rapidement et avec ampleur. »

« Ce programme prolonge la relation solide entre Baker Hughes et PETRONAS pour stimuler la productivité et l’efficacité afin d’obtenir une énergie plus propre et plus sûre », a confié Uwem Ukpong, vice-président exécutif des régions, des alliances et des ventes aux entreprises chez Baker Hughes. «L’IA va jouer un rôle critique dans les programmes de transformation numérique qui font la liaison entre la demande énergétique d’aujourd’hui et la transition énergétique de demain. Nous sommes ravis de travailler avec PETRONAS à l’heure où cette dernière est en pleine transformation numérique et déploie toute la puissance de l’IA d’entreprise. »

« La sélection par PETRONAS de la technologie BHC3 de Baker Hughes et de C3 AI montre l’accélération des programmes de transformation numérique qui, de manière stratégique, tiennent la promesse d’une énergie plus propre », a ajouté Ed Abbo, président et directeur technique de C3 AI. « L’expertise approfondie de Baker Hughes en matière de technologie énergétique, associée à la technologie d’IA développée par C3 AI au cours des dix dernières années, facilite l’adoption par les leaders de l’IA en tant que technologie numérique transformatrice pour le secteur énergétique. »

« Le secteur énergétique connaît une période de transformation importante », a déclaré Andrea Della Mattea, présidente de Microsoft pour la région Asie-Pacifique. « Bénéficiant de la puissance du cloud et des solutions d’IA, Baker Hughes, C3 AI et PETRONAS contribuent à accroître la sécurité des travailleurs, à réduire les émissions grâce à la maintenance des équipements, et ensemble franchissent une étape importante dans la transition du secteur énergétique. »

À propos de C3.ai, Inc.

C3.ai, Inc. (NYSE : AI) est un fournisseur de logiciels d’IA d’entreprise, de premier plan, dont le travail vise à accélérer la transformation numérique. C3 AI propose une gamme de produits entièrement intégrés : C3 AI® Suite, une plateforme de bout en bout destinée au développement, au déploiement ainsi qu’à l’exploitation d’applications d’IA à grande échelle ; C3 AI Applications, un portefeuille d’applications d’IA SaaS spécifiques au secteur ; C3 AI CRM, une gamme d’applications de GRC spécifiques au secteur, conçue pour l’IA et l’apprentissage machine, et C3 AI Ex Machina, une solution d’IA sans code, destinée à appliquer la science des données aux problématiques quotidiennes des entreprises. La base de l’offre de C3 AI est une architecture IA ouverte et dirigée par les modèles, qui simplifie considérablement la science des données et le développement des applications. Pour en savoir plus, consultez le site www.c3.ai

A propos de Baker Hughes :

Baker Hughes (NYSE : BKR) est une société de technologie énergétique qui fournit des solutions aux clients des secteurs énergétique et industriel du monde entier. Forte d’un siècle d’expérience et opérant dans plus de 120 pays, ses technologies et services innovants font progresser l’énergie, la rendant plus sûre, plus propre et plus efficace pour les personnes et la planète. Retrouvez-nous sur bakerhughes.com.

