BEIJING--(BUSINESS WIRE)--Een studie van Harvard die afgelopen juli werd gepubliceerd, meldde dat de Communistische Partij van China (CPC) een hoge mate van steun en tevredenheid heeft onder Chinezen, met meer dan 93 procent.

Sinds de CPC werd opgericht op 1 juli 1921, was het haar missie om geluk te zoeken voor het Chinese volk en verjonging voor de Chinese natie. Dit is het recept van het succes van de CPC.

Staan bij de mensen

Tijdens een bijeenkomst ter gelegenheid van de 95ste verjaardag van de oprichting van de CPC, citeerde de Chinese president Xi Jinping een klassiek gezegde:

‘Alleen als een heerser onder de bevolking steun krijgt van zijn onderdanen, kan hij voorkomen dat hij zijn koninkrijk verliest.’

– “The Great Learning” van “The Book of Rites.”

Xi citeerde deze klassieker niet alleen om na te denken over de ervaringen en lessen die door de geschiedenis heen zijn geleerd en om te herinneren aan het oude politieke principe om gefocust te blijven op de mensen, maar ook om te benadrukken dat de partij achter de mensen staat.

