LOS ANGELES & CASTRES, Frankrijk--(BUSINESS WIRE)--Puma Biotechnology, Inc. (Nasdaq: PBYI), een biofarmaceutisch bedrijf, en Pierre Fabre, een toonaangevend Frans farmaceutisch bedrijf, zijn overeengekomen de voorwaarden van de licentieovereenkomst van 2019 te verlengen. Pierre Fabre exclusieve rechten om NERLYNX® (neratinib) te ontwikkelen en te commercialiseren binnen Europa, Turkije, het Midden-Oosten en Afrika. De gewijzigde overeenkomst breidt de commerciële rechten van Pierre Fabre voor NERLYNX uit naar Groot-China, dat het vasteland van China, Taiwan, Hong Kong en Macau omvat.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.