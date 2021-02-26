L&T Technology Services公司入选空客“智慧天空合作伙伴计划”

印度班加罗尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的工程服务单一业务公司L&T Technology Services (NSE: LTTS)宣布，公司已入选空中客车（Airbus，简称“空客”）的“智慧天空合作伙伴计划”(Skywise Partner Programme)，负责为空客的智慧天空平台提供技术和数字工程解决方案。

目前，全球已有130多家航空公司加入智慧天空平台，该平台在实现和加速全航空业的数字化转型中发挥着非常重要的作用。LTTS将协助航空公司开发复杂的工作流程，建立现有信息系统和智慧天空平台之间的新接口，并协助完成数字化转型，以便接入智慧天空平台。

LTTS拥有一群经验丰富的工程师和数据科学家，他们专门服务于智慧天空平台，通过构建解决方案来满足航空公司及快速壮大的智慧天空生态系统的数字化转型需求。LTTS在基于丰富领域知识构建数字工程平台方面的成功经验，有助于增强这些数字技术的相互依赖性。

L&T Technology Services首席运营官兼董事会成员Abhishek Sinha评论道：“在拥有巨大颠覆性商机潜力的航空航天领域，空客是我们的重要客户之一。能够成功入选空客的‘智慧天空合作伙伴计划’，我们非常高兴，此举彰显出我们与类似空客这样的重要市场领导者之间的长期合作关系，也显示出我们对空客产品开发和客户需求的深刻了解。”

LTTS在航空航天领域已有十多年服务经验，一直在帮助航空公司和航空航天制造商实现投资回报最大化，并提高产量和质量。LTTS拥有丰富的专业技术知识、航空航天工程专长和技术资源，已与多家《财富》500强企业结成战略联盟，从而推动公司不断将创新带给全球航空航天和国防客户。

关于L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS)是Larsen & Toubro Limited旗下的一家上市子公司，专注于工程和研发(ER&D)服务。我们提供咨询、设计、开发和测试服务，覆盖整个产品和流程研发的生命周期。我们的客户包括69家《财富》500强企业和53家世界顶级ER&D公司，领域涵盖工业产品、医疗器械、交通运输、电信和高科技以及加工行业。LTTS总部位于印度，截至2020年12月31日，在全球设有17个设计中心、28个销售办事处和62个创新实验室，员工总数逾1.6万名。如需了解更多信息，请访问：https://www.ltts.com/

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