L&T Technology Services公司入選空巴「智慧天空合作夥伴計畫」

印度班加羅爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先的工程服務單一業務公司L&T Technology Services (NSE: LTTS)宣布，公司已入選空中巴士（Airbus，簡稱「空巴」）的「智慧天空合作夥伴計畫」(Skywise Partner Programme)，負責為空巴的智慧天空平臺提供技術和數位工程解決方案。

目前，全球已有130多家航空公司加入智慧天空平臺，該平臺在實現和加速全航空業的數位化轉型中發揮著非常重要的作用。LTTS將協助航空公司開發複雜的工作流程，建立現有資訊系統和智慧天空平臺之間的新介面，並協助完成數位化轉型，以便接取智慧天空平臺。

LTTS擁有一群經驗豐富的工程師和資料科學家，他們專門服務於智慧天空平臺，透過建置解決方案來滿足航空公司及快速壯大的智慧天空生態系統的數位化轉型需求。LTTS在根據豐富領域知識建置數位工程平臺方面的成功經驗，有助於增強這些數位技術的相互依賴性。

L&T Technology Services營運長兼董事會成員Abhishek Sinha評論道：「在擁有巨大顛覆性商機潛力的航空航太領域，空巴是我們的重要客戶之一。能夠成功入選空巴的『智慧天空合作夥伴計畫』，我們非常高興，此舉彰顯出我們與類似空巴這樣的重要市場領導者之間的長期合作關係，也顯示出我們對空巴產品開發和客戶需求的深刻瞭解。」

LTTS在航空航太領域已有十多年服務經驗，一直在幫助航空公司和航空航太製造商實現投資報酬率最大化，並提高產量和品質。LTTS擁有豐富的專業技術知識、航空航太工程專長和技術資源，已與多家《財星》500大企業結成策略聯盟，從而推動公司不斷將創新帶給全球航空航太和國防客戶。

關於L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS)是Larsen & Toubro Limited旗下的一家上市子公司，專注於工程和研發(ER&D)服務。我們提供諮詢、設計、開發和測試服務，涵蓋整個產品和流程研發的生命週期。我們的客戶包括69家《財星》500大企業和53家世界頂級ER&D公司，領域涵蓋工業產品、醫療器材、交通運輸、電信和高科技以及加工業。LTTS總部位於印度，截至2020年12月31日，在全球設有17個設計中心、28個銷售辦事處和62個創新實驗室，員工總數逾1.6萬名。如需瞭解更多資訊，請造訪：https://www.ltts.com/

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