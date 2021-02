Abhishek Sinha, Chief Operating Officer and Board Member LTTS with Rémi Maillard, President & Managing Director, Airbus India & South Asia, commemorate LTTS joining the Skywise Partner Program (Photo: Business Wire)

Abhishek Sinha, Chief Operating Officer and Board Member LTTS with Rémi Maillard, President & Managing Director, Airbus India & South Asia, commemorate LTTS joining the Skywise Partner Program (Photo: Business Wire)

BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (NSE: LTTS), een toonaangevend wereldwijd pure-play engineering services bedrijf, heeft aangekondigd dat het door Airbus is geselecteerd om technologie en digitale engineering oplossingen te leveren voor Airbus’ Skywise platform als onderdeel van het ‘Skywise Partner Programma’.

Met meer dan 130 luchtvaartmaatschappijen over de hele wereld die al op Skywise zijn aangesloten, speelt het platform een zeer belangrijke rol bij het mogelijk maken en versnellen van de digitale transformatie van de luchtvaartsector als geheel. LTTS zal de luchtvaartmaatschappijen ondersteunen bij de ontwikkeling van complexe workflows, het creëren van nieuwe interfaces tussen hun bestaande informatiesystemen en Skywise, en zal ook assistentie bieden bij hun digitale transformatie met Skywise.

