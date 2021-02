AM Best Atribui Rating de Crédito do Emissor à Austral Participações S.A.

OLDWICK, N.J.--(BUSINESS WIRE)--A AM Best atribuiu o Rating de Crédito de Emissor de Longo Prazo (ICR de Longo Prazo) “bb +” à Austral Participações S.A. (Austral). A perspectiva atribuída a este Rating de Crédito é positiva. Simultaneamente, a AM Best afirmou o Rating de Força Financeira (FSR) B++ (Bom) e o Rating de Crédito de Longo Prazo do Emissor (ICR) “bbb +” da Austral Resseguradora S.A. (Austral Re) e Austral Seguradora S.A. A perspectiva desses Ratings de Crédito (ratings) é positiva. As companhias são domiciliadas no Brasil e, em conjunto, são referidas como Austral Participações S.A. (Austral).

Os ratings refletem a solidez do balanço patrimonial da Austral, que a AM Best avalia como muito forte, bem como desempenho operacional adequado, perfil empresarial neutro e gestão de risco da empresa apropriada.

As perspectivas positivas são sustentadas pela expectativa da AM Best de que a solidez do balanço patrimonial da Austral permanecerá em nível muito forte, apoiada por forte geração interna de capital, pela recente redução de exposição a catástrofes e melhoria esperada no desempenho operacional, pois a exposição a certas linhas de negócios foi significativamente reduzida. A Austral Re recentemente adquiriu a Terra Brasis Resseguros o que, combinado com a incerteza da pandemia COVID-19 e exposição a linhas de catástrofe internacional e a linhas agrícolas relacionadas ao clima, gerou volatilidade para as operações da Austral nos últimos dois anos.

Devido a isso, a solidez do balanço patrimonial foi avaliada como muito forte, apesar do fato de sua capitalização ajustada ao risco, medida pelo Índice de Adequação de Capital da AM Best (BCAR), ser avaliado como mais forte. Além disso, a Austral mantém um programa de retrocessão com contrapartes com ratings elevados, pois permanece dependente do resseguro para fornecer capacidade adicional de mercado. Com relação à carteira de investimentos, a AM Best espera que o ambiente de recorde de baixa de taxas de juros no Brasil reduza a contribuição da receita de investimentos para os resultados operacionais da Austral, em comparação com anos recentes, fazendo com que o crescimento do patrimônio líquido seja mais dependente da atividade de underwriting.

A AM Best vê o perfil de negócios da Austral como neutro; no entanto, a aquisição da Terra Brasis Resseguros pela Austral Re ajudou a criar uma carteira de negócios mais diversificada e uma melhor distribuição geográfica do risco. A Austral continua a crescer em meio a incertezas significativas trazidas pela pandemia, enquanto constrói sua presença no mercado de (res)seguros da América Latina, predominantemente nos ramos de (res)seguro de energia, fiança e garantia financeira, propriedade comercial e acidentes, marítimo, aviação e transporte, vida e agricultura.

Compensando parcialmente os fatores positivos de rating acima, temos um mercado de (res)seguros altamente competitivo do Brasil, uma vez que as seguradoras locais e (res)seguradoras globais continuam competindo por participação de mercado. Além disso, a Austral também enfrenta desafios macroeconômicos ainda significativos, de certa forma ainda mais desafiadores no Brasil em comparação com anos recentes, a curto e médio prazos.

Ações de rating positivas podem ocorrer se a Austral melhorar sua capitalização ajustada ao risco e desempenho de underwriting de longo prazo, dadas as mudanças em sua carteira de negócios. Ações de classificação negativa podem ocorrer se o desempenho operacional do grupo não se estabilizar após a transação recente ou decair em comparação com as projeções apresentadas à AM Best. Ações de rating negativas também podem ocorrer se a capitalização ajustada ao risco sofrer impacto adverso de mudanças recentes no portfólio ou outros problemas.

Este comunicado de imprensa refere-se às classificações de crédito que foram publicadas no website da AM Best. Para todas as informações deste comunicado à imprensa e as suas divulgações relevantes, incluindo os dados do escritório responsável pela emissão de cada uma das classificações individuais referenciadas neste comunicado, por favor visite a página de atividade recente de Rating da AM Best. Para obter demais informações sobre o uso e as limitações das opiniões sobre classificação de crédito, por favor, visite Guia para as Classificações de Crédito da Best. Para obter informações sobre o uso correto de mídias dos Ratings de Crédito e comunicados de imprensa da AM Best, por favor consulte o Guia de Mídia - Uso Adequado dos Ratings de Crédito e Comunicados de Imprensa das Ações de Rating da AM Best.

AM Best é uma agência global de classificação de crédito, editora de notícias e provedora de análise de dados especializada na indústria de seguros. Sediada nos Estados Unidos, a empresa faz negócios em mais de 100 países, com escritórios regionais em Londres, Amsterdã, Dubai, Hong Kong, Cingapura e Cidade do México. Para mais informações, visite www.ambest.com.

Direitos Autorais © 2021 pela A.M. Best Rating Services, Inc. e/ou os seus afiliados.

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.