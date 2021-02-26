Amadis與WorldLine聯手打造Subway®餐廳全球支付解決方案

蒙特婁和康乃狄克州密爾福--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--歐洲支付和交易服務市場領導者WorldLine和Amadis今天宣布Subway®餐廳多國支付解決方案成功上線。WorldLine、Amadis和Subway合作完成了該支付解決方案，以簡化Subway全球支付基礎建設，並為加盟商提供安全、經濟和優化的營運。

Subway加盟商在100多個國家獨立擁有並經營著4萬多家餐廳。新開發的通用支付軟體可以更輕鬆地操作Subway以前的國際支付基礎建設，並為餐廳所有者提供一致且可靠的支付驗收用戶體驗。新框架還允許在全球更快地部署新的支付解決方案，預計將減少測試和認證成本。

Subway®餐廳的支付產品所有者Benoit Lamoureux表示：「Amadis為我們提供了清晰可靠的專業知識，確保了與WorldLine合作實作的這一全球支付專案的成功。憑藉其在支付軟體編輯、開發和標準方面的獨特全球視野，以及其在優質全球支付部署方面的良好聲譽，Amadis為我們提供了安心保障，讓我們在實作這一任務關鍵型專案時能夠解決重大技術問題。」

GSV走向市場/商店服務(Go To Market/Merchant Services)負責人Guillaume Pascal表示：「我們很高興成為Subway全管道支付解決方案的首選供應商。WorldLine的解決方案包括銷售點系統(POS)、電子商務受理以及支援nexo零售協定的支付終端機。該方案透過實現nexo零售協定和通用支付軟體，促進了支付卡基礎建設和零售POS系統之間的連接，最終達到了全新水準的靈活性和高效率。」

Amadis共同創辦人兼執行長Emmanuel Haydont表示：「作為全球支付標準以及支付軟體開發方面的專家，我們瞭解大規模國際支付專案成功部署所涉及的眾多系統整合和營運問題。包括Subway在內的全球商家可以透過全球標準和統一的支付框架實現巨大的效率和成本節約，同時實現更高水準的創新。」

關於Subway®餐廳

Subway連鎖餐廳持續提升用餐體驗，為100多個國家的顧客提供優質食材和豐富的口味組合，每天製作近700萬個客製化三明治。作為一家快速服務餐廳，Subway提供了傳統速食的新鮮替代品，每天為顧客提供數十億個三明治、沙拉和捲餅組合。Subway旗下約有42,500家餐廳，由近21,000名特許經營者擁有和經營，這些經營者在全球各地雇用了數十萬名員工，從而使Subway成為世界上最大的小型企業網路。

還可透過Subway.com和Subcard應用程式體驗Subway服務。

Subway®是Subway IP LLC的註冊商標。© 2021 Subway IP LLC.

關於Worldline

Worldline [Euronext: WLN]是歐洲支付和交易服務業的領導者，也是該領域全球排名第四的公司。憑藉其全球影響力和對創新的承諾，Worldline已成為商家、銀行和協力廠商收單機構、公共交通營運商、政府機構和各種行業公司的首選技術合作夥伴。Worldline在50多個國家擁有超過20,000名員工，為客戶提供涵蓋整個支付價值鏈的永續、可信賴和安全的解決方案，無論客戶身在何處，都能促進其業務成長。Worldline在商店服務領域提供的服務：終端機，解決方案和服務；金融服務、行動性和電子交易服務，包括店內和線上的國內和跨境商業收單，高度安全的支付交易處理，廣泛的支付終端機產品組合以及產業環境中的電子票務和數位化服務。2019年，Worldline的預估收入為53億歐元。網址：worldline.com

關於AMADIS

Amadis是Maxim Integrated旗下的一個私有部門，同時也是支付軟體技術領域的領導者，其軟體在全球超過1,000萬台設備上執行。公司為全球商家、支付設備製造商和服務提供者供應最先進的軟體編輯和開發解決方案。Amadis為商店提供業界最廣泛的支付處理產品，客戶可使用與硬體或地理位置無關的客製化或商品化技術。公司擁有一支由經驗豐富的業界精英組成的軟體團隊，為超過23個國家的國際商家提供解決方案。如需瞭解更多資訊，請造訪www.amadis.ca。

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