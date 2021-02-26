Amadis与WorldLine联手打造赛百味®餐厅全球支付解决方案

蒙特利尔和康涅狄格州米尔福德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--欧洲支付和交易服务市场领导者WorldLine和Amadis今天宣布赛百味®(Subway)餐厅多国支付解决方案成功上线。WorldLine、Amadis和赛百味合作完成了该支付解决方案，以简化赛百味全球支付基础设施，并为加盟商提供安全、经济和优化的运营。

赛百味加盟商在100多个国家独立拥有并经营着4万多家餐厅。新开发的通用支付软件可以更轻松地操作赛百味以前的国际支付基础设施，并为餐厅所有者提供一致且可靠的支付验收用户体验。新框架还允许在全球范围内更快地部署新的支付解决方案，预计将减少测试和认证成本。

赛百味®餐厅的支付产品所有者Benoit Lamoureux表示：“Amadis为我们提供了清晰可靠的专业知识，确保了与WorldLine合作实施的这一全球支付项目的成功。凭借其在支付软件编辑、开发和标准方面的独特全球视角，以及其在优质全球支付部署方面的良好声誉，Amadis为我们提供了安心保障，让我们在实施这一任务关键型项目时能够解决重大技术问题。”

GSV走向市场/商户服务(Go To Market/Merchant Services)负责人Guillaume Pascal表示：“我们很高兴成为赛百味全渠道支付解决方案的首选供应商。WorldLine的解决方案包括销售点系统(POS)、电子商务受理以及支持nexo零售协议的支付终端。该方案通过实现nexo零售协议和通用支付软件，促进了支付卡基础设施和零售POS系统之间的连接，最终达到了全新水平的灵活性和高效率。”

Amadis首席执行官兼联合创始人Emmanuel Haydont表示：“作为全球支付标准以及支付软件开发方面的专家，我们了解大规模国际支付项目成功部署所涉及的众多系统集成和运营问题。包括赛百味在内的全球商家可以通过全球标准和统一的支付框架实现巨大的效率和成本节约，同时实现更高水平的创新。”

关于赛百味®餐厅

赛百味(Subway)连锁餐厅持续提升就餐体验，为100多个国家的顾客提供优质食材和丰富的口味组合，每天制作近700万个定制三明治。作为一家快速服务餐厅，赛百味提供了传统快餐的新鲜替代品，每天为顾客提供数十亿个三明治、沙拉和卷饼组合。赛百味旗下约有42,500家餐厅，由近21,000名特许经营者拥有和经营，这些经营者在全球各地雇佣了数十万名员工，从而使赛百味成为世界上最大的小企业网络。

还可通过Subway.com和Subcard应用程序体验赛百味服务。

Subway®是Subway IP LLC的注册商标。© 2021 Subway IP LLC.

关于Worldline

Worldline [Euronext: WLN]是欧洲支付和交易服务行业的领导者，也是该领域全球排名第四的公司。凭借其全球影响力和对创新的承诺，Worldline已成为商家、银行和第三方收单机构、公共交通运营商、政府机构和各种行业公司的首选技术合作伙伴。Worldline在50多个国家拥有超过20,000名员工，为客户提供覆盖整个支付价值链的可持续、可信赖和安全的解决方案，无论客户身在何处，都能促进其业务增长。Worldline在商户服务领域提供的服务：终端，解决方案和服务；金融服务、移动性和电子交易服务，包括店内和在线的国内和跨境商业收单，高度安全的支付交易处理，广泛的支付终端产品组合以及行业环境中的电子票务和数字化服务。2019年，Worldline的预估收入为53亿欧元。网址：worldline.com

关于AMADIS

Amadis是Maxim Integrated旗下的一个私有部门，同时也是支付软件技术领域的领导者，其软件在全球超过1,000万台设备上运行。公司为全球商家、支付设备制造商和服务提供商供应最先进的软件编辑和开发解决方案。Amadis为商户提供业界最广泛的支付处理产品，客户可使用与硬件或地理位置无关的定制或商业化技术。公司拥有一支由经验丰富的业界精英组成的软件团队，为超过23个国家的国际商家提供解决方案。如需了解更多信息，请访问www.amadis.ca。

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