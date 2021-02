MONTREAL & MILFORD, Conn.--(BUSINESS WIRE)--WorldLine, de Europese marktleider op het gebied van betalings- en transactiediensten, en Amadis hebben vandaag de voltooiing aangekondigd van de uitrol van hun betalingsoplossing voor meerdere landen met Subway®-restaurants. WorldLine, Amadis en Subway hebben samen een betalingsoplossing uitgevoerd om de wereldwijde betalingsinfrastructuur te stroomlijnen en veilige, kosteneffectieve en geoptimaliseerde operaties voor franchisenemers te bieden.

Subway Franchisenemers bezitten en exploiteren onafhankelijk meer dan 40.000 restaurants in meer dan 100 landen. Het gebruik van deze nieuwe universele betalingssoftware maakt het eenvoudiger om de vorige internationale betalingsinfrastructuur van Subway te gebruiken en biedt restauranteigenaren een consistente en betrouwbare gebruikerservaring voor het accepteren van betalingen. Het nieuwe raamwerk zorgt ook voor een snellere implementatie van nieuwe betalingsoplossingen op wereldwijde schaal, met een verwachte vermindering van test- en certificeringskosten.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.