REDWOOD CITY, Californië & HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--C3 AI (NYSE: AI) en Baker Hughes hebben vandaag een samenwerking op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) aangekondigd met PETRONAS, een wereldwijd energie- en oplossingenbedrijf uit Maleisië, om BakerHughesC3.ai ( BHC3) -technologie in de strategische digitale transformatieprogramma’s van PETRONAS.

Als bewaarder van de nationale olie- en gasbronnen van Maleisië voert PETRONAS een uitgebreid digitaal transformatieprogramma uit voor energieactiviteiten om waarde uit data te halen. De acceptatie van AI als onderdeel van zijn algehele programma voor verbeterde olie- en gasproductiviteit, asset-integriteit en veiligheid ondersteunt PETRONAS ‘toewijding om schone, efficiënte energieoplossingen te bieden door gebruik te maken van de kracht van technologie.

