REDWOOD CITY, California e HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--C3 AI (NYSE: AI) e Baker Hughes hanno annunciato oggi una collaborazione nel campo dell’intelligenza artificiale (artificial intelligence, AI) con PETRONAS, società di portata globale operante nel settore dell’energia e delle soluzioni con sede in Malesia, per l’impiego della tecnologia BakerHughesC3.ai (BHC3) nei programmi di trasformazione digitale di PETRONAS.

In quanto custode delle risorse nazionali di gas e petrolio della Malesia, PETRONAS ha avviato un ampio programma di trasformazione digitale in tutte le attività connesse all’energia per estrarre valore dai dati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.