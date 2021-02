Lenovo wird Hauptsponsor des Red Bull Illume Image Quest 2021

Red Bull Illume fan favorite and Vancouver-based photographer, Sterling Lorence, captures the moment an athlete catches air in this semii-final winning shot in the 2019 Wings category. (Photo: Sterling Lorence/ Red Bull Illume)

A semi-finalist of 2019’s Best of Instagram category, Dasha Nosova (age 16) snapped this of a snowboarder in Norway. (Photo: Dasha Nosova / Red Bull Illume)

Austrian photographer Philip Platzer gets the perfect in-air shot of Red Bull Skydive teammate, Marco Fürst, participating in The Megaswing Project. (Photo: Philip Platzer/ Red Bull Illume)

MORRISVILLE, North Carolina (USA)--(BUSINESS WIRE)--Red Bull Illume®, der weltweit größte Wettbewerb für Abenteuer- und Actionsportbilder, kehrt 2021 mit dem globalen Technologieführer Lenovo™ als exklusivem Computing-Sponsor zurück. Als Schaufenster für die besten Abenteuer- und Actionsportbilder werden für den Wettbewerb wieder zehntausende Einsendungen aus der ganzen Welt erwartet, darunter einige der kreativsten und extremsten Bilder, die je aufgenommen wurden. Im Rahmen dieser zweijährigen Partnerschaft wird Lenovo durch Marken- und Produktplatzierungen sowie die Einbindung von Logos sowohl für Online- als auch für persönliche Inhalte, Preise für die Finalisten und Gewinner sowie den werblichen Zugang zu den unglaublichen Bildern des Wettbewerbs beteiligt sein.

Lenovo ermöglicht eine integrativere und inspiriertere Welt für alle durch intelligentere Technologie. Daher ist es nur passend, dass Lenovo die diesjährige Kategorie Best of Instagram präsentiert, die den Wettbewerb für alle öffnet. Im Gegensatz zu den neun anderen Kategorien des Wettbewerbs, die von einer Jury aus 50 Foto- und Digitalexperten aus der ganzen Welt bewertet werden, werden die Finalisten und Kategoriesieger für Best of Instagram von Lenovo durch eine öffentliche Abstimmung ausgewählt. Jeden Monat, vom 1. März bis zum 31. Juli 2021, werden fünf Stand- und fünf Bewegtbilder von einer internen Jury vorausgewählt und der Community zur Abstimmung vorgelegt. Die besten Bilder jedes Monats werden zu den offiziellen Finalisten des Red Bull Illume Image Quest 2021. Aus diesen werden in einer finalen Online-Abstimmung das beste Standbild und das beste Bewegtbild ermittelt, die zu den Siegern der Kategorie Best of Instagram von Lenovo gekürt werden. Jeder kann seine bewegten oder unbewegten Bilder auf Instagram einreichen, indem er @redbullillume und #rbi21submission taggt.

Der Gesamtsieger des Red Bull Illume Image Quest 2021 wird aus allen Kategoriesiegern von der internationalen Jury ausgewählt. Es gibt insgesamt 10 Kategorien, die geschaffen wurden, um den Lifestyle und die Kultur hinter den heutigen professionellen und Amateur-Content-Creators und ihre Hingabe zum Handwerk zu beleuchten. Jede Ausgabe des Wettbewerbs bringt ein neues Level an noch nie dagewesener Kreativität hervor, und diese Ausgabe ist voll von Bildern, die die Grenzen der Content Creation in der Abenteuer- und Actionsport-Bilderwelt verschieben.

Neben der wohlverdienten Öffentlichkeit als offizieller „Red Bull Illume“-Gewinner werden ihre Arbeiten auf der ganzen Welt auf riesigen Leuchtkästen zu sehen sein. Die Gewinner werden außerdem mit Preispaketen belohnt, die Trophäen und die neuesten Lenovo-Produkte für noch mehr kreativen Selbstausdruck beinhalten. Ihre Arbeiten werden in das offizielle „Red Bull Illume“-Fotobuch aufgenommen und bei der für November 2021 geplanten Preisverleihung in Anwesenheit von Ulrich Grill, dem Gründer des Red Bull Illume Image Quest, präsentiert.

„Lenovo ist stolz darauf, die sechste Ausgabe des Red Bull Illume Image Quest zu unterstützen, die Fotografen und Content Creators zusammenbringt, deren mutige Arbeiten uns immer wieder inspirieren“, sagte Matt Bereda, Vice President of Global Consumer Marketing, PCs and Smart Devices, Lenovo. „Wir sehen, dass viele unserer Consumer-PC-, Smart-Home- und Tablet-Kunden leidenschaftliche Hobbyisten sind. Sie haben Spaß an der Fotografie und am digitalen Geschichtenerzählen, und nicht alle von ihnen sind bezahlte Profis – sie lieben es einfach, Bilder einzufangen und zu verbessern, um sie mit anderen zu teilen und an ihre Wände zu hängen. Wenn uns dieses New Normal irgendetwas über unsere Welt und uns selbst gelehrt hat, dann, dass wir widerstandsfähig sind, dass unsere Technologie anpassungsfähig ist und dass sinnvolle Verbindungen mit anderen durch gemeinsame kreative Aktivitäten die Lichtblicke im Leben sind, die wirklich zählen.“

„Red Bull Illume ist so etwas wie die Oscars der Abenteuer- und Action-Sport-Bilder, und wir sind sehr stolz darauf, dass Lenovo bei der Ausgabe 2021 dabei ist“, sagte Ulrich Grill, Founder von Red Bull Illume. „Dieser Wettbewerb würdigt die Kreativität und harte Arbeit, die in der Produktion einzigartiger Bilder steckt, und Lenovo gibt den Content Creators die Tools, die sie brauchen, um ihre einzigartigen Ideen auszudrücken.“

Das gemeinsame Engagement für transformative Erlebnisse und die Nutzung innovativer Technologie, um Grenzen zu verschieben, macht Red Bull Illume und Lenovo zu idealen Partnern. Sinnvolle Innovationen sind unerlässlich, um Fototechnologien voranzubringen und die Bilderfassung als Kunstform zu festigen. Die Innovationen von Lenovo bieten Digital Creators bessere Erlebnisse bei der Fotoverwaltung und -verbesserung sowie intelligentere Technologien, sodass sie eine größere, kreativere Welt schaffen können – sodass Verbraucherprodukte, Dienstleistungen und Software-Lösungen besser auf die einzigartigen Bedürfnisse moderner Content Creators abgestimmt sind.

Der Wettbewerb ist offen für Einreichungen vom 1. März bis zum 31. Juli 2021. Die Teilnahme ist kostenlos und die Stimmabgabe ist für alle auf redbullillume.com möglich. Um frühere Gewinnerbilder zu sehen, schauen Sie sich die Galerie hier an.

