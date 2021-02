ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten--(BUSINESS WIRE)--Tawazun en het Australische bedrijf TITOMIC hebben een MOU ondertekend om het potentieel te beoordelen van het opzetten van een joint venture tussen de partijen om een lokale productielijn op te zetten om geavanceerde 3D-printtechnologieën te produceren voor grote producten en componenten op industriële schaal voor een verscheidenheid aan sectoren die zich voornamelijk richten op lucht- en ruimtevaart, defensieolie en -gas en mijnbouw in de VAE.

TITOMIC is een in Australië genoteerd beursgenoteerd bedrijf (ASX: TTT) dat gebruik maakt van gepatenteerde additive manufacturing-technologie (3D-printen) met een verminderde koolstofvoetafdruk, robotautomatisering, Industry 4.0 en expertise op het gebied van speciale materialen om hoogwaardige producten te creëren en complexe technische uitdagingen op te lossen.

