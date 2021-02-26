Partners Life選擇採用FINEOS平臺處理理賠

都柏林--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--人壽、意外和醫療保險團體及個人核心系統的市場領先提供商FINEOS Corporation (ASX:FCL)今天宣佈，在對理賠管理系統供應商進行全面市場評估之後，Partners Life選擇採用FINEOS平臺處理人壽保險和醫療理賠。

Partners Life和FINEOS的合作將帶來種種改變，重點是用差異化的價值主張取代現有的理賠系統和流程。這將帶來重大的作業優勢，例如高效、綜合式、自動化的工作流程，以及涵蓋人壽、完全和永久傷殘(TPD)、創傷、收入保護和醫療產品的正確理賠。

談到這次選擇，Partners Life理賠總監Tracey Lonergan表示：「理賠服務是Partners Life的核心業務，因此，當我們在尋找可靠的供應商時，該供應商應有能力、經驗和基礎設施來提供可融入Partners Life生態系統的理賠管理系統並提供支援，這一點非常重要。對我們來說同樣重要的是，被選中的供應商擁有在紐西蘭和澳大利亞人壽和健康保險行業中成功實施理賠管理系統並為其提供有力支援的優異記錄。FINEOS符合這些要求。我們的初步合作獲得非常良好的成效，我們期望這項專案能夠有高品質的成果。」

FINEOS行政總裁Michael Kelly在評論這次合作時補充道：「我們很高興Partners Life選擇與FINEOS合作，並採用FINEOS平臺處理人壽保險和醫療理賠。FINEOS平臺包含經過市場測試的預先配置包，適用於被稱為LISA（澳大利亞人壽保險解決方案）的地區。對於我們在紐西蘭的人來說，這是令人興奮的專案，我們期待能夠迅速並順利地實施這一系統，以便儘早享受使用FINEOS平臺所帶來的種種好處，從而為紐西蘭各地的客戶和獨立財務顧問提供高水準的服務。

FINEOS平臺為全球人壽、意外和健康市場提供全面的軟體即服務(SaaS)端到端核心解決方案。該解決方案的關鍵在於FINEOS AdminSuite、 FINEOS Engage和FINEOS Insight所具有的豐富功能，這是一組通用功能，包括工作流、規則引擎、客戶管理、無代碼/低代碼配置工具、標準化API連接和AWS支援的雲端環境。」

關於FINEOS Corporation Limited

FINEOS是全球人壽、意外和健康保險公司核心系統的一流提供商，為美國十大團體人壽和健康保險公司中的七家以及澳大利亞六大人壽保險公司提供服務。FINEOS的員工和辦事處遍及全球，持續快速擴大規模，與北美、歐洲和亞太地區成長中的創新保險公司合作。

FINEOS平臺為客戶提供完整的端到端核心保險管理，包括FINEOS AdminSuite核心產品套件及附加產品，FINEOS Engage支援數碼參與和FINEOS Insight的分析和報告功能。

如欲瞭解更多資訊，請造訪www.FINEOS.com。

關於Partners Life

Partners Life是在紐西蘭營運的公司，並為此感到驕傲。和許多紐西蘭公司一樣，Partners Life在2011年以一家不起眼的小型初創公司起步。從那時起，公司逐漸成為人壽和健康保險領域公認的業界領導者。公司之所以能夠迅速崛起，是因為它長期以來與客戶及全紐西蘭各地的獨立財務顧問建立了牢固的合作夥伴關係。正基於此，我們命名為Partners Life。

公司的業務重點是為紐西蘭的家庭和企業提供保障。當人們的生活受到疾病或死亡的負面影響時，他們需要購買保險。對他們及其家人來說，這可能是一段壓力非常大的時期。與獨立的財務顧問合作，客戶可以確信能夠獲得量身打造的保險。這為他們提供了極佳的機會，使他們可以快速無憂地獲得理賠。公司的保險產品包括人壽保險、收入保障、醫療保險、傷殘保險、創傷保險和商業風險保護。

公司是受紐西蘭人信任的業界領導者。瞭解Partners Life的償付能力和財務實力。

如欲瞭解更多資訊，請造訪https://www.partnerslife.co.nz/。

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