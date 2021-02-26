ExOne將ABC Corporation納入為韓國3D打印機銷售合作夥伴

賓夕法尼亞州北亨廷頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--採用黏合劑噴射技術的工業砂和金屬3D打印機的全球領導者The ExOne Company (Nasdaq: XONE)今天宣布，ABC Corporation目前已成為其在韓國銷售ExOne工業解決方案的授權管道合作夥伴。

ExOne亞洲區副總裁Ben Leung表示：「為複雜鑄件製造砂芯和模具蘊含大量機會，因此我們熱忱歡迎ABC Corporation加入我們的分銷網絡。ABC的鑄造經驗將幫助ExOne打入當地市場，以分享將黏合劑噴砂技術引入到ExOne業務模式中所產生的諸多好處。」

ABC Corporation副總經理JH Lee先生表示：「透過與ExOne的合作，ABC Corporation很高興有機會將尖端技術引入到傳統的鑄造工序中。我們希望ExOne 3D打印機業務能夠滿足客戶需求，從而成功實施需要高複雜度和纖薄幾何形體的現代化鑄造。」

ExOne獲專利的黏合劑噴射3D打列工序可將金屬、砂料或陶瓷等粉末材料在高速狀態下轉化為具有高密度和功能性的精密零件或工具。工業打印頭能夠將黏合劑有選擇性地沉積在粉末顆粒床層上，每次形成一層纖薄的固態物，如同在紙張上打印一樣。砂料3D打印可以幫助將周轉時間從幾周或者幾個月縮短到只有幾天。該技術被認為是一種可提高鑄造可持續性的生產方法，具有高水準的材料可回收性、浪費率低、透過改善模具品質降低廢品率，以及加固和輕量化零件的能力。

Lee表示：「汽車公司及其一級供應商致力於電動汽車的鑄件創新，旨在開發出輕質、薄壁、耐用的設計以提高燃油效率。由於新車型的開發週期有限，快速而準確的反覆運算必不可少，而這正是我們認為ExOne符合行業需求的原因所在。作為全球黏合劑噴射技術的領導者，ExOne的長期經驗和最新的技術進步將幫助我們的客戶在即將到來的競爭中占得上風。 」

ExOne已透過20多種金屬、陶瓷和複合材料的黏合劑噴射工序認證。包括二氧化矽鑄砂和Cerabeads®在內的各種砂料均適合於黑色和有色砂鑄工序的不同黏合劑組合，包括無機黏合劑。

關於ExOne

ExOne是黏合劑噴射3D打印技術的開拓者和全球領導者。自1995年以來，我們一直致力於提供功能強大的3D打印機，以解決各類難題並實現改變世界的創新。我們的3D打列系統可以將金屬、陶瓷、複合材料和砂料等粉末材料快速轉化為精密零件、金屬鑄造模具和型芯，以及創新的工具解決方案。工業客戶可以使用我們的技術來節省時間和資金，減少浪費，提高製造靈活性，並交付之前無法實現的設計和產品。作為世界領先的黏合劑噴射專家團隊的大本營，ExOne還提供專門的3D打列服務，包括按需生產任務關鍵型組件以及工程和設計諮詢。如需瞭解關於ExOne的更多資訊，請造訪www.exone.com或透過Twitter @ExOneCo關注公司。我們誠邀您和我們共同致力於#MakeMetalGreen™。

關於ABC Corporation

ABC Corporation 40多年來一直為國內鑄造廠提供砂芯和鑄型用黏合劑和添加劑，同時引進世界知名的高品質鑄造設備。我們還提供技術支援以提升客戶品質，這也是我公司的核心價值。為了給客戶提供舒適的工作空間和綠色鑄造車間，我們還提供優化的除塵器系統。如需瞭解更多資訊，請造訪ABC Industries網站：www.abcindustries.co.kr

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