CGTN : Un classique cité par Xi Jinping : pour quelles raisons le PCC reçoit-il le soutien du peuple ?

Classics Quoted by Xi Jinping: Why Do the People Support the CPC?

PÉKIN--(BUSINESS WIRE)--Selon une étude de Harvard publiée en juillet dernier, le Parti communiste chinois (PCC) bénéficie d’un taux élevé de soutien et de satisfaction parmi le peuple chinois, atteignant plus de 93 %.

Depuis la création du PCC le 1er juillet 1921, sa mission est d’œuvrer au bonheur du peuple chinois et au renouveau de la nation chinoise. Là est la recette à la base du succès du PCC.

Se tenir aux côtés du peuple

S'exprimant lors d'un rassemblement marquant le 95e anniversaire de la fondation du PCC, le président chinois Xi Jinping a cité un adage :

« Seuls les dirigeants qui gagnent la fidélité de leurs sujets conserveront leur royaume. »

- « Le Grand Apprentissage » du « Livre des Rites ».

Xi Jinping a cité ce classique non seulement afin de méditer sur les expériences et les leçons apprises tout au long de l'histoire et pour rappeler l'ancien principe politique selon lequel le peuple doit toujours être placé au centre de toutes les attentions, mais aussi pour souligner que le Parti se tient aux côtés du peuple.

Le fait que les membres du PCC aient été au front de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 est un exemple éloquent démontrant que le Parti reste du côté du peuple.

Face à la pandémie de la COVID-19, plus de 39 millions de membres du PCC ont combattu le virus en première ligne et plus de 13 millions de membres du PCC ont offert leurs services. Près de 400 membres du PCC ont défendu la vie et la sécurité d'autrui au détriment de la leur.

Fidèle à sa mission fondatrice

Xi Jinping, a souligné à plusieurs reprises que le PCC met tout en œuvre pour le bien-être du peuple chinois et le renouveau de la nation chinoise ainsi que pour la paix et le développement de l'humanité, signalant que le PCC ne renoncera jamais à poursuivre un tel objectif.

L’éradication de la pauvreté accomplie par la Chine en est la parfaite illustration.

Depuis le 18e Congrès national du PCC, le Comité central du PCC a donné la priorité absolue à la lutte contre la pauvreté dans sa gouvernance et a organisé la plus grande et la plus dure bataille contre la pauvreté dans l'histoire de l'humanité.

Le Parti a également envoyé plus de trois millions de cadres en première ligne pour veiller à ce qu'aucun groupe ethnique, famille ou personne ne soient laissés de côté sur le chemin de la nation vers la prospérité commune.

Près de 100 millions de personnes sont sorties de l'extrême pauvreté au cours des huit dernières années, soit environ 1 500 personnes par heure. Cela signifie également que la Chine a atteint, avec 10 ans d'avance sur le calendrier, l’objectif du Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies.

