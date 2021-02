CGTN: Clássicos citados por Xi Jinping: por que as pessoas apoiam o PCC?

CGTN: Classics Quoted by Xi Jinping: Why Do the People Support the CPC?

PEQUIM--(BUSINESS WIRE)--Um estudo de Harvard publicado em julho passado relatou que o Partido Comunista da China (PCC) tem uma alta taxa de apoio e satisfação entre os chineses – acima de 93%.

Desde a fundação do PCC, em 1º de julho de 1921, sua missão é buscar a felicidade do povo chinês e o rejuvenescimento da nação chinesa. Essa é a receita do sucesso do PCC.

Ao lado do povo

Durante uma reunião que marcou o 95º aniversário da fundação do PCC, o presidente chinês Xi Jinping citou um ditado clássico:

“Somente se um governante obtiver o apoio popular de seus súditos, ele poderá evitar a perda de seu reino.”

– “O Grande Aprendizado” de O Livro dos Ritos.

Xi Jinping citou este clássico não apenas para refletir sobre as experiências e lições aprendidas ao longo da história e para lembrar o antigo princípio político de manter o foco no povo, mas também para enfatizar que o Partido está com o povo.

O membro do PCC agindo como a vanguarda na batalha contra a pandemia da COVID-19 serve como um exemplo revelador de permanecer ao lado do povo.

Diante da pandemia da COVID-19, mais de 39 milhões de membros do PCC combateram o vírus na linha de frente e mais de 13 milhões de membros do PCC ofereceram seus serviços. Quase 400 membros do PCC defenderam a vida e a segurança de outras pessoas às custas das suas.

Fiel à missão fundadora

Xi Jinping, em várias ocasiões, enfatizou que tudo o que o PCC faz é para o bem-estar do povo chinês, o rejuvenescimento da nação chinesa, bem como a paz e o desenvolvimento da humanidade, observando que o PCC nunca hesitará em perseguir tal objetivo.

Um exemplo disso é o milagre da erradicação da pobreza que a China realizou.

Desde o 18º Congresso Nacional do PCC, o Comitê Central do PCC deu prioridade máxima à batalha contra a pobreza em sua governança e organizou a maior e mais dura batalha de combate à pobreza do mundo na história da humanidade.

O Partido também enviou mais de 3 milhões de profissionais à linha de frente para garantir que nenhum grupo étnico, família ou pessoa seja deixado para trás no caminho da nação rumo à prosperidade comum.

Quase 100 milhões de pessoas foram retiradas da pobreza extrema nos últimos oito anos, ou seja, cerca de 1,5 mil pessoas por hora. Isso também significa que a China atingiu as metas da Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável 10 anos antes do previsto.

