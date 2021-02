Andersen Global umacnia swoją karaibską sieć, rozpoczynając współpracę z kancelarią Babtiste & Co. Law Firm

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Nieustannie umacniając swoją karaibską sieć i rozszerzając swoją obecność w południowej części regionu, Andersen Global wkracza na rynek Saint Vincent i Granadyn, zawierając umowę o współpracę z kancelarią prawną Baptiste & Co.

Kancelaria Baptiste & Co. została założona w 1986 roku przez wspólniczkę zarządzającą, René M. Baptiste, która może poszczycić się ponadczterdziestoletnim doświadczeniem. Oprócz założenia kancelarii, do osiągnięć René należy również członkostwo w palestrze krajów St. Vincent i Granadyny, Antigua i Barbuda, Saint Kitts i Nevis, publikacja artykułów w periodyku „International Finance”, dwie kadencje członka parlamentu i członka rady ministrów w Saint Vincent i Grenadynach oraz funkcja przewodniczącej Zgromadzenia Organizacji Państw Karaibów Wschodnich (Organisation of Eastern Caribbean States). Ponadto ma ponad 50 lat doświadczenia w zakresie służby publicznej, co zyskało uznanie królowej Elżbiety II w formie przyznania godności Damy Komandora Orderu Św. Michała i św. Jerzego za zasługi w dziedzinie prawa, finansów międzynarodowych, kultury i polityki.

Baptiste & Co. to kancelaria świadcząca kompleksowe usługi, specjalizująca się w prawie upadłościowym i restrukturyzacyjnym, prawie handlowym, kontraktowym, prawie rodzinnym, rzeczowym, spadkowym, prawie własności intelektualnej (znaki towarowe) i nieruchomości. Kancelaria z siedzibą w Kingstown kieruje swoją ofertę do osób prywatnych, podmiotów publicznych i prywatnych, firm pożyczkowych i transportowych, jak również do zagranicznych władz rządowych i spółek państwowych. Zespół prawników kancelarii również świadczy usługi obejmujące kilka jurysdykcji na terenie sąsiednich wysp, przy czym strategiczna lokalizacja kancelarii ułatwia obsługę klientów w sprawach obejmujących kilka jurysdykcji w dowolnym obszarze działalności kancelarii.

„Z przyjemnością podejmujemy współpracę z osobami, które podzielają nasze poglądy, wykazują zrozumienie takich wartości jak przejrzystość i niezależność działalności i wprowadzają je w życie - powiedziała René. - Nasza kancelaria z zaangażowaniem zapewnia kompleksowe, najlepsze w swojej klasie rozwiązania, które przekraczają oczekiwania naszych klientów. Współpraca z kancelariami członkowskimi i współpracującymi Andersen Global umacnia nasze możliwości świadczenia usług na rzecz naszych klientów w sposób synergiczny zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym”.

„Nasza obecność na rynku Karaibów jest ugruntowana, lecz nadal będziemy poszerzać i pogłębiać naszą sieć współpracy w regionie - dodał Mark Vorsatz, przewodniczący Andersen Global i dyrektor naczelny Andersen. - Zaangażowanie René i jej zespołu na rzecz dobrego zarządzania, lata doświadczenia i znajomość lokalnych i międzynarodowych uwarunkowań prawnych wyróżniają ich spośród innych kancelarii obecnych na rynku. Współpraca z kancelarią Baptiste & Co. jest kolejnym istotnym etapem realizacji naszej strategii w regionie”.

Andersen Global jest międzynarodowym stowarzyszeniem skupiającym odrębne prawnie i niezależne kancelarie prawne i podatkowe z całego świata. Od czasu założenia w 2013 r. w Stanach Zjednoczonych przez kancelarię Andersen Tax LLC stowarzyszenie zwiększyło zasięg na całym świecie i obecnie skupia ponad 7 tys. specjalistów z kancelarii członkowskich i współpracujących w ponad 255 lokalizacjach.

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.