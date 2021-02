TAWAZUN STRATEGIC DEVELOPMENT FUND LLC et TITOMIC LTD signent un mémorandum d'entente en vue de collaborer à la mise en place d'une unité de pointe de fabrication par impression 3D à l'échelle industrielle aux Émirats arabes unis

ABU DHABI, Émirats arabes unis--(BUSINESS WIRE)--Tawazun et la société australienne TITOMIC ont signé un mémorandum d'entente afin d'évaluer le potentiel de création d'une coentreprise en vue de la mise en place d'une ligne de production locale afin de développer, à l'échelle industrielle, des technologies avancées d'impression 3D de composants et produits volumineux destinés à toute une série de secteurs, dont principalement l'aéronautique, la défense, le pétrole et le gaz et l'exploitation minière aux Émirats arabes unis.

TITOMIC est une société australienne cotée en bourse (ASX : TTT) exploitant des technologies brevetées de fabrication additive (impression 3D) caractérisées par une réduction de l'empreinte écologique, une automatisation robotique et une expertise en matériaux spécialisés dans le cadre de l'Industrie 4.0, afin de créer des produits haute performance et de résoudre des défis d’ingénierie complexes.

L'unité de fabrication additive (impression 3D) à technologie avancée exploitera les méthodes de nouvelle génération de l'Industrie 4.0 et mettra en œuvre une production automatisée à l'échelle industrielle au moyen d'alliages métalliques, dont le titane, pour une vaste gamme d'applications industrielles. La coentreprise potentielle entre les parties dotera la région de capacités d'impression 3D à l'échelle industrielle. L'usine de fabrication et d'impression 3D exercera par ailleurs les fonctions de distributeur et service après-vente pour les produits de TITOMIC.

Le mémorandum d'entente a été signé par le Dr Andreas Schwer, président de TITOMIC Limited, et Mohamed Musabah Al Mazrouei, directeur du Fonds de développement stratégique Ventures Investments.

Le Fonds de développement stratégique (Strategic Development Fund ou SDF), l'organe d'investissement du Conseil économique de Tawazun, se concentre sur la rentabilité financière et l'impact économique au sein des secteurs stratégiques des Émirats arabes unis, grâce à des prises de participation dans des partenariats locaux et internationaux et au financement du développement du secteur privé émirati.

À propos du Conseil économique de Tawazun :

Fondé en 1992, le Conseil économique de Tawazun (Tawazun) a permis la création de plus de 111 véhicules de placement et sociétés dans douze secteurs. Il sert désormais de catalyseur à la croissance économique et au développement de l'industrie de la sécurité et de la défense des Émirats arabes unis.

Tawazun stimule les intérêts économiques des Émirats grâce au Programme économique Tawazun et au Fonds de développement stratégique, en favorisant la croissance de l'écosystème et le développement des capacités humaines au moyen de partenariats locaux et internationaux, et en renforçant la technologie et l'innovation grâce à la mise en place d'un écosystème de R et D en défense et sécurité.

À propos de TITOMIC Limited :

Pour de plus amples informations, veuillez vous rendre sur : www.titomic.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.