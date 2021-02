Andersen Global styrker sin caribiske platform med Baptiste & Co. Law Firm

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global udvider til St. Vincent og Grenadinerne med samarbejdsfirmaet Baptiste & Co. Law Firm, og styrker dermed sin caribiske platform og tilføjer yderligere dækning i den sydlige del af regionen.

Baptiste & Co. Law Firm blev grundlagt i 1986 af administrerende partner, René M. Baptiste, som har mere end 40 års erfaring. Ud over grundlæggelsen af firmaet omfatter Renés bedrifter fuldgyldigt medlemskab af advokatsamfundet i St. Vincent og Grenadinerne, Antigua og Barbuda, Saint Kitts og Nevis; offentliggjorte artikler i tidsskriftet International Finance; to tjenesteperioder som folkevalgt medlem af parlamentet og minister i St. Vincent og Grenadinerne; samt rollen som formand for organisationen af østlige caribiske staters forsamling. Derudover har hun mere end 50 års offentlig tjeneste, hvilket har resulteret i anerkendelse fra Hendes Majestæt Dronning Elizabeth II i form af udnævnelse til Commander of Saint Michael and Saint George (CMG) for tjenester inden for jura, international finans, kultur og politik.

Baptiste & Co. er et full service-advokatfirma, der er specialiseret i konkurs og insolvens, handelsret, kontrakter, familieret, ejendomsret, ejendomsplanlægning, intellektuel ejendomsret (varemærker) og fast ejendom. Firmaet, der er beliggende i Kingstown, yder juridisk rådgivning og tjenester til enkeltpersoner, offentlige og private virksomheder, kreditforeninger, banker, forsikringsselskaber og rederier, samt udenlandske regeringer og statslige virksomheder. Derudover leverer firmaets advokater tjenester i flere retskredse på naboøer og er strategisk placeret for at hjælpe med grænseoverskridende tjenester i ethvert område af firmaets praksisområder.

"Vi er glade for at samarbejde med ligesindede, der forstår og efterlever værdier bestående af gennemsigtighed og uafhængighed," sagde René. "Vores firma har forpligtet sig til at levere omfattende, uovertrufne løsninger, der overgår kundernes forventninger. At samarbejde med Andersen Globals medlemsfirmaer og samarbejdsfirmaer forbedrer vores evne til at levere synergistiske tjenester til vores kunder på både lokalt og internationalt niveau."

Bestyrelsesformand for Andersen Global og administrerende direktør for Andersen, Mark Vorsatz, tilføjede: "Vi har udviklet en stærk tilstedeværelse i Caribien og vil fortsætte med at tilføje bredde og dybde til vores platform i regionen. René og hendes teams engagement i forvaltning, mange års erfaring og viden om lokale og internationale retskredse adskiller dem fra andre firmaer på markedet. Tilføjelsen af Baptiste & Co. er endnu et vigtigt link til vores strategi i regionen."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte, uafhængige medlemsfirmaer bestående af skatte- og juraeksperter fra hele verden. Efter at være blevet etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC har Andersen Global nu over 7.000 eksperter globalt og er repræsenteret på mere end 255 lokaliteter via sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

