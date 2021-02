Lenovo será a principal patrocinadora do Red Bull Illume Image Quest 2021

Red Bull Illume fan favorite and Vancouver-based photographer, Sterling Lorence, captures the moment an athlete catches air in this semii-final winning shot in the 2019 Wings category. (Photo: Sterling Lorence/ Red Bull Illume)

A semi-finalist of 2019’s Best of Instagram category, Dasha Nosova (age 16) snapped this of a snowboarder in Norway. (Photo: Dasha Nosova / Red Bull Illume)

Austrian photographer Philip Platzer gets the perfect in-air shot of Red Bull Skydive teammate, Marco Fürst, participating in The Megaswing Project. (Photo: Philip Platzer/ Red Bull Illume)

MORRISVILLE, Carolina do Norte--(BUSINESS WIRE)--O maior concurso do mundo de imagens de aventura e esportes de ação, o Red Bull Illume® retorna em 2021 com uma líder global em tecnologia, a Lenovo™, como seu patrocinador exclusivo de computação. Uma vitrine para as melhores imagens de aventura e esportes de ação, a competição deve mais uma vez receber dezenas de milhares de inscrições de todo o mundo, incluindo algumas das imagens mais criativas e extremas já capturadas. Como parte desta parceria de dois anos, a Lenovo estará envolvida através da marca e posicionamento de produto e incorporação da logo tanto para conteúdo online quanto presencial, prêmios para finalistas e vencedores, como também terá acesso promocional às incríveis imagens do concurso.

A Lenovo possibilita um mundo mais inclusivo e inspirado para todos, através de tecnologia mais inteligente, por isso é ideal que a Lenovo deva apresentar a categoria Melhor do Instagram este ano, que abre a competição para todos. Ao contrário das nove outras categorias do concurso que são julgadas por um painel de 50 especialistas em fotografia e digital de todo o mundo, os finalistas e vencedores da categoria Melhor do Instagram pela Lenovo são selecionados por voto popular. A cada mês, de 1º de março a 31 de julho de 2021, um júri interno pré-selecionará cinco fotografias e cinco vídeos, que serão disponibilizados para voto da comunidade. As melhores escolhas de cada mês se tornarão finalistas oficiais do Red Bull Illume Image Quest 2021; desses, um voto online final decidirá a melhor fotografia e o melhor vídeo, a serem premiados como vencedores da categoria Melhor do Instagram da Lenovo. Qualquer pessoa pode enviar sua fotografia ou vídeo no Instagram marcando @redbullillume e #rbi21submission.

O vencedor geral do Red Bull Illume Image Quest 2021 é selecionado entre os vencedores de todas as categorias, pelo painel internacional de jurados. No total são 10 categorias criadas para realmente destacar o estilo de vida e cultura por trás dos criadores profissionais e amadores da atualidade e sua dedicação à arte. Cada edição do concurso revela um novo nível de criatividade nunca visto antes, e esta edição está fadada a ser repleta de imagens que rompem as barreiras da criação de conteúdo em imagens de aventura e esportes de ação.

Além de conquistar exibição merecida da carreira como um vencedor oficial do Red Bull Illume, seu trabalho irá percorrer o mundo, iluminado em enormes caixas de luz. Os vencedores também receberão pacotes de prêmio que incluem troféus e os mais recentes produtos Lenovo para empoderar ainda mais a autoexpressão criativa. Seus trabalhos serão incluídos no livro de fotografias Red Bull Illume e exibidos durante a cerimônia de premiação do vencedor planejada para novembro de 2021 e com a presença de Ulrich Grill, o fundador do Red Bull Illume Image Quest.

“A Lenovo está orgulhosa em patrocinar a sexta edição do Red Bull Illume Image Quest, que reúne fotógrafos e criadores de conteúdo cujo trabalho ousado nos inspira continuadamente”, afirmou Matt Bereda, vice-presidente de marketing global de consumo, PCs e dispositivos inteligentes da Lenovo. “Vemos que muitos dos nossos clientes de PC de consumo, casa inteligente e tablets são amadores apaixonados. Eles gostam de fotografia e storytelling digital, e nem todos são profissionais pagos — eles apenas amam capturar e aprimorar imagens para compartilhar com outros e exibi-las nas suas paredes. Se este novo normal nos ensinou algo sobre o mundo e nós mesmos, é que somos resilientes, nossa tecnologia é adaptável, e que fazer conexões significativas com outros através de buscas criativas compartilhadas são os pontos positivos na vida que realmente importam”.

“O Red Bull Illume é como o Oscar das imagens de aventura e esportes de ação e estamos extremamente orgulhosos em ter a Lenovo na edição 2021”, afirmou Ulrich Grill, fundador do Red Bull Illume. “Este concurso honra a criatividade e trabalho árduo envolvido na produção de imagens inigualáveis e a Lenovo oferece aos criadores de conteúdo as ferramentas que eles precisam para expressarem suas ideias únicas”.

Uma dedicação compartilhada para experiências transformadoras e usando tecnologia inovadora para romper barreiras tornam o Red Bull Illume e a Lenovo parceiros ideais. Inovação significativa é essencial para avançar nas tecnologias de fotos e solidificar a captura de imagens como uma forma de arte. Do mesmo modo, a inovação da Lenovo oferece aos criadores digitais melhor gerenciamento fotográfico e experiências de melhorias e tecnologia mais inteligente para que eles possam contribuir para um mundo mais criativo – tornando produtos de consumo, serviços e soluções de software mais sintonizadas às necessidades únicas dos modernos criadores de conteúdo.

O concurso está aberto para inscrições de 1º de março a 31 de julho de 2021. A inscrição é gratuita e a votação é aberta a todos em redbullillume.com. Para ver imagens vencedoras anteriormente, visite a galeria, aqui.

