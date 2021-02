OSAKA, Japan--(BUSINESS WIRE)--Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO:4502) (NYSE:TAK) (“Takeda”) heeft vandaag aangekondigd dat het een overeenkomst is aangegaan om de activa, marketingrechten en uiteindelijk een vergunning voor het in de handel brengen over te dragen geassocieerd met een portefeuille van geselecteerde niet-kernproducten in Japan aan Teijin Pharma Limited (“Teijin Pharma”), een in Tokio gevestigd farmaceutisch bedrijf, voor JPY 133,0 miljard, onderhevig aan de gebruikelijke wettelijke en reglementaire sluitingsvoorwaarden.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.