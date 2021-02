OSAKA, Giappone--(BUSINESS WIRE)--Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO:4502) (NYSE:TAK) (“Takeda”) ha annunciato oggi la stipula di un accordo per il trasferimento di attivi, diritti di commercializzazione e, da ultimo, autorizzazioni commerciali associate a un portafoglio di prodotti selezionati non fondamentali in Giappone a Teijin Pharma Limited (“Teijin Pharma”), una società farmaceutica con sede a Tokyo, per un valore di 133,0 miliardi di yen, in linea con le condizioni legali e normative standard.

Il portafoglio che sarà ceduto a Teijin Pharma consiste di quattro prodotti non fondamentali per il diabete di tipo 2 (Nesina®, Liovel®, Inisync® e Zafatek®) venduti in Giappone, cui fanno capo vendite totali per un importo approssimativo di 30,8 miliardi di yen nell’esercizio fiscale 2019.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.