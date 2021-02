TAWAZUN STRATEGIC DEVELOPMENT FUND LLC e TITOMIC LTD siglano protocollo d'intesa per impianto di produzione di stampa 3D avanzata su scala industriale negli Emirati Arabi Uniti

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti--(BUSINESS WIRE)--Tawazun e l'azienda australiana TITOMIC hanno firmato un protocollo d'intesa per valutare una possibile joint-venture finalizzata alla creazione di un impianto di produzione locale per tecnologia di stampa 3D avanzata per prodotti e componenti di grandi dimensioni su scala industriale per una serie di industrie, ma in particolare per i settori aerospaziale, difesa, petrolio, gas ed estrazione mineraria negli Uae.

TITOMIC è un'azienda australiana quotata in Borsa (ASX:TTT) che utilizza tecnologia brevettata di produzione additiva (stampa 3D) con impronta di carbonio ridotta, automazione robotica, Industry 4.0 e know-how in termini di materiali specializzati per la creazione di prodotti a prestazioni elevate e la risoluzione di problematiche ingegneristiche complesse.

