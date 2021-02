TAWAZUN STRATEGIC DEVELOPMENT FUND LLC e TITOMIC LTD assinam Memorando de Entendimento para Cooperar com a Criação de uma Unidade Fabril Avançada de Impressão 3D em Escala Industrial nos Emirados Árabes Unidos

ABU DHABI, Emirados Árabes Unidos--(BUSINESS WIRE)--Tawazun e a empresa australiana TITOMIC assinaram um Memorando de Entendimento para avaliar o potencial de criação de uma joint venture entre as partes para estabelecer uma linha de fabricação local e produzir tecnologias avançadas de impressão 3D para grandes produtos e componentes em escala industrial a diversas indústrias, sobretudo com foco aeroespacial, combustível de defesa além de gás e mineração nos Emirados Árabes Unidos.

A TITOMIC é uma empresa australiana de capital aberto (ASX: TTT) que utiliza tecnologia de fabricação aditiva patenteada (impressão 3D) com emissão de carbono reduzida, automação robótica, Indústria 4.0 e experiência em materiais especializados para criar produtos de alto desempenho e resolver desafios complexos de engenharia.

A unidade fabril aditiva de tecnologia avançada (impressão 3D) irá empregar métodos de Indústria 4.0 da próxima geração e produção automatizada em escala industrial com uso de ligas metálicas de alto desempenho, incluindo titânio, para uma variedade de aplicações industriais. A joint venture potencial entre as partes irá fornecer capacidade de impressão 3D em escala industrial para a região. Além disto, a unidade fabril e de impressão 3D também atuaria como distribuidora e centro de serviços pós-venda para produtos TITOMIC.

O Memorando de Entendimento foi assinado pelo Dr. Andreas Schwer, Presidente da TITOMIC Limited, e Mohamed Musabah Al Mazrouei - Diretor de Investimentos de Risco no SDF.

O Strategic Development Fund (SDF), braço de investimento do Tawazun Economic Council, visa o retorno financeiro e o impacto econômico nos setores estratégicos dos Emirados Árabes Unidos, mediante investimento de capital em parcerias locais e internacionais bem como financiamento de desenvolvimento destinado ao setor privado dos Emirados Árabes Unidos.

Sobre o Tawazun Economic Council:

Fundado em 1992, o Tawazun Economic Council (Tawazun) permitiu a criação de mais de 111 empresas e veículos de investimento em doze setores, atuando agora como catalisador para o crescimento econômico e o desenvolvimento da indústria de defesa e segurança dos Emirados Árabes Unidos.

O Tawazun agrega valor econômico através do Programa Econômico Tawazun e do Fundo de Desenvolvimento Estratégico, facilitando o crescimento do ecossistema e o desenvolvimento da capacidade humana mediante parcerias mundiais e locais, e impulsionando a tecnologia e inovação por meio do ecossistema de P&D de defesa e segurança.

Sobre a TITOMIC Limited:

Para mais informação, acesse: www.titomic.com.

