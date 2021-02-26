HALCON推出阿聯首款防空導彈

阿聯阿布達比--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--生產和供應精確制導武器的地區領導者HALCON今天在2021年國際防務展(IDEX)上發布了SkyKnight——阿聯設計和製造的首個反火箭、火炮和迫擊炮(C-RAM)導彈系統。

HALCON的母公司EDGE和總部位於德國的萊茵金屬公司(Rheinmetall AG)一直在開發一種短程防空系統，萊茵金屬公司也在積極尋求一種導彈系統加入其Skynex防空系統。兩家公司決定聯合打造一套解決方案，由HALCON為備受讚譽的Oerlikon Skynex防空系統提供導彈系統SkyKnight。Oerlikon Skynex防空系統將以其獨特的開放式架構樹立新標竿。

HALCON的SkyKnight專為應對各種現代威脅而設計，可針對旋翼飛機、無人飛行載具(UAV)火箭、大炮、迫擊炮及其他固定翼飛機提供預警信號和精確的地對空攔截能力，射程可達10公里。

在評論阿聯導彈所達到的這一代表性國際高度時，EDGE集團執行長兼董事總經理Faisal Al Bannai閣下表示：「SkyKnight是阿聯的第一款防空導彈，但不會是HALCON開發的最後一種防空導彈。我們很高興與國防工業領域的領先企業萊茵金屬公司合作，利用我們的SkyKnight導彈和萊茵金屬公司的Skynex解決方案共同打造先進且全面的C-RAM解決方案。此次合作清楚地表明，EDGE願與各類參與者合作，共同提供先進的解決方案。」

Oerlikon Skynex防空系統包括Oerlikon Skynex控制節點，配備主動電子掃描多模雷達(AMMR)的多感測器單元(MSU)、多枚35毫米轉膛機炮RG Mk3、HALCON的SkyKnight C-RAM導彈，以及多個導彈發射器（每個發射器可裝填60枚導彈）。HALCON的C-RAM導彈能夠一次追蹤和摧毀來自多個方向的眾多目標，為靜態資產以及機動和機械化部隊提供保護。該系統可運載和移動，可固定部署在陸地、海上和陸地移動平臺上。

萊茵金屬公司透過其瑞士子公司萊茵金屬防空公司(Rheinmetall Air Defence)在許多國家部署了Skyguard系統。該系統可以打擊快速飛行的小型目標，被用作重要據點和關鍵軍事基礎設施的分層防空系統的內部層級。已部署Skyguard系統的國家最終將升級使用Skynex，這將讓HALCON及其SkyKnight C-RAM導彈系統和阿聯處於防空系統創新的最尖端。

HALCON是EDGE的導彈和武器(Missiles & Weapons)事業部的一部分， EDGE是一家先進的國防技術集團，位居全球前25大軍事供應商之列。

關於EDGE

EDGE是一家先進的技術集團，致力於為國防及其他領域開發敏捷、果敢和具有顛覆性的解決方案。為了實現安全的未來，該集團專注於以更快的速度和更高的效率在市場上推出創新技術和服務。它整合了25個以上的實體，擁有逾1.3萬名優秀人才，提供五大核心領域專長：平臺和系統、導彈和武器、網路防禦、電子戰和情報，以及任務支援。總部位於阿聯阿布達比的EDGE是變革推動者——志在顛覆產業和徹底改變其基本面貌。

如需瞭解更多資訊，請造訪edgegroup.ae

*資料來源：AETOSWire

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