HALCON推出阿联酋首款防空导弹

阿联酋阿布扎比--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--生产和供应精确制导武器的地区领导者HALCON今天在2021年国际防务展(IDEX)上发布了SkyKnight——阿联酋设计和制造的首个反火箭、火炮和迫击炮(C-RAM)导弹系统。

HALCON的母公司EDGE和总部位于德国的莱茵金属公司(Rheinmetall AG)一直在开发一种短程防空系统，莱茵金属公司也在积极寻求一种导弹系统加入其Skynex防空系统。两家公司决定联合打造一套解决方案，由HALCON为备受赞誉的Oerlikon Skynex防空系统提供导弹系统SkyKnight。Oerlikon Skynex防空系统将以其独特的开放式架构树立新标杆。

HALCON的SkyKnight专为应对各种现代威胁而设计，可针对旋翼飞机、无人飞行载具(UAV)火箭、大炮、迫击炮及其他固定翼飞机提供预警信号和精确的地对空拦截能力，射程可达10公里。

在评论阿联酋导弹所达到的这一标志性国际高度时，EDGE集团首席执行官兼董事总经理Faisal Al Bannai阁下表示：“SkyKnight是阿联酋的第一款防空导弹，但不会是HALCON开发的最后一种防空导弹。我们很高兴与国防工业领域的领先企业莱茵金属公司合作，利用我们的SkyKnight导弹和莱茵金属公司的Skynex解决方案共同打造先进且全面的C-RAM解决方案。此次合作清楚地表明，EDGE愿与各类参与者合作，共同提供先进的解决方案。”

Oerlikon Skynex防空系统包括Oerlikon Skynex控制节点，配有主动电子扫描多模雷达(AMMR)的多传感器单元(MSU)、多枚35毫米转膛机炮RG Mk3、HALCON的SkyKnight C-RAM导弹，以及多个导弹发射器（每个发射器可装填60枚导弹）。HALCON的C-RAM导弹能够一次跟踪和摧毁来自多个方向的众多目标，为静态资产以及机动和机械化部队提供保护。该系统可运载和移动，可固定部署在陆地、海上和陆地移动平台上。

莱茵金属公司通过其瑞士子公司莱茵金属防空公司(Rheinmetall Air Defence)在许多国家部署了Skyguard系统。该系统可以打击快速飞行的小型目标，被用作重要据点和关键军事基础设施的分层防空系统的内部层级。已部署Skyguard系统的国家最终将升级使用Skynex，这将让HALCON及其SkyKnight C-RAM导弹系统和阿联酋处于防空系统创新的最前沿。

HALCON是EDGE的导弹和武器(Missiles & Weapons)事业部的一部分， EDGE是一家先进的防务技术集团，位居全球前25大军事供应商之列。

关于EDGE

EDGE是一家先进的技术集团，致力于为国防及其他领域开发敏捷、果敢和具有颠覆性的解决方案。为了实现安全的未来，该集团专注于以更快的速度和更高的效率将创新技术和服务推向市场。它整合了25个以上的实体，拥有逾1.3万名优秀人才，提供五大核心领域专长：平台和系统、导弹和武器、网络防御、电子战和情报，以及任务支持。总部位于阿联酋阿布扎比的EDGE是变革推动者——志在颠覆行业和彻底改变其基本面貌。

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*资料来源：AETOSWire

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