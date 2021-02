Andersen Global améliore sa plateforme caribéenne avec le cabinet juridique Baptiste & Co. Law Firm

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Pour renforcer sa plateforme caribéenne et ajouter une couverture supplémentaire à la périphérie sud de la région, Andersen Global à choisi de se développer à Saint-Vincent-et-les Grenadines en collaborant avec le nouveau cabinet Baptiste & Co. Law Firm.

Baptiste & Co. Law Firm a été fondé en 1986 par l’associée directrice René M. Baptiste qui bénéficie de plus de 40 ans d’expérience. Outre la création du cabinet, les accomplissements de René M. Baptiste comprennent : son admission au Barreau de Saint-Vincent-et-les Grenadines, d’Antigua-et-Barbuda, et de Saint-Kitts-et-Nevis ; une série d’articles publiés dans le journal International Finance ; deux mandats en tant que députée élue et ministre à Saint-Vincent-et-les Grenadines ; et le rôle de Speaker de l’Organisation des États des Caraïbes orientales (Organization of Eastern Caribbean States’ Assembly). De plus, elle a à son actif plus de 50 ans de service public, ce qui lui a valu la reconnaissance de Sa Majesté la reine Elizabeth II sous la forme d’une élévation au grade de commandeur de l’Ordre de Saint-Michel et Saint-Georges (Commander of Saint Michael and Saint George, CMG) pour ses services rendus dans les domaines du droit, de la finance internationale, de la culture et de la politique.

Baptiste & Co. est un cabinet d’avocats à service complet, spécialisé en faillite et insolvabilité, droit commercial, contrats, droit de la famille, droit de la propriété, planification successorale, propriété intellectuelle (marques), et immobilier. Le cabinet basé à Kingstown fournit du conseil et des services juridiques à des particuliers, des entreprises publiques et privées, des coopératives de crédit, des banques, des compagnies d’assurance, des compagnies maritimes ainsi qu’à des gouvernements étrangers et des entreprises d’État. En outre, l’équipe d’avocats du cabinet fournit des services multijuridictionnels dans les îles voisines, et le cabinet est stratégiquement situé pour fournir des services transfrontaliers dans tous ses domaines de spécialisation.

« Nous sommes ravis de collaborer avec des collègues partageant les mêmes idées que nous et qui comprennent et démontrent la valeur de la transparence et de l’indépendance », a déclaré René M. Baptiste. « Notre cabinet s’est engagé à fournir des solutions complètes et de premier ordre qui dépassent les attentes des clients. Le fait de travailler avec les cabinets membres et les cabinets collaborateurs d’Andersen Global va renforcer notre capacité à fournir des services synergiques à nos clients, au niveau local comme au niveau international. »

Et Mark Vorsatz, président d’Andersen Global et PDG d’Andersen, d’ajouter : « Nous avons développé une forte présence dans les Caraïbes, et allons continuer d’élargir et d’approfondir notre plateforme dans la région. Ce qui différencie Baptiste & Co des autres cabinets du marché, c’est d’abord l’engagement de René et de son équipe envers l’intendance, mais aussi leurs années d’expérience et leur connaissance des juridictions locales et internationales. L’ajout de Baptiste & Co. constitue un nouveau maillon important de notre stratégie dans la région. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établi en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 7 000 collaborateurs à travers le monde, et jouit d’une présence sur plus de 255 sites, par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

