LOS ANGELES e CASTRES, Francia--(BUSINESS WIRE)--Puma Biotechnology, Inc. (Nasdaq: PBYI), una società biofarmaceutica, e Pierre Fabre, prestigiosa casa farmaceutica francese, hanno concordato di prolungare i termini del contratto di licenza stipulato nel 2019 che concede a Pierre Fabre i diritti esclusivi per lo sviluppo e la commercializzazione di NERLYNX® (neratinib) in Europa, in Turchia, nel Medio Oriente e in Africa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.