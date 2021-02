Andersen Global verbetert het Caraïbisch platform met Baptiste & Co. Law Firm

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global versterkt zijn Caraïbisch platform en voegt extra dekking toe aan de zuidelijke rand van de regio en breidt uit naar St. Vincent en de Grenadines met de samenwerkende firma Baptiste & Co. Law Firm.

Baptiste & Co. Law Firm is in 1986 opgericht door Managing Partner René M. Baptiste, die beschikt over meer dan 40 jaar ervaring. Naast het oprichten van de firma, behaalde René onder meer haar toelating tot de praktijk in St. Vincent en de Grenadines, Antigua en Barbuda, Saint Kitts en Nevis; publiceerde artikelen in het tijdschrift International Finance; heeft twee ambtstermijnen als gekozen parlementslid en kabinetsminister in St. Vincent en de Grenadines volbracht; en heeft de rol van voorzitter van de Vergadering van de Organisatie van Oost-Caribische Staten. Bovendien beschikt ze over meer dan 50 jaar openbare dienstverlening, wat heeft geresulteerd in een erkenning door Hare Majesteit Koningin Elizabeth II in de vorm van verheffing tot commandant van Sint-Michiel en Sint-Joris (CMG) voor diensten op het gebied van recht, internationale financiën, cultuur en politiek.

Baptiste & Co. is een full-service advocatenkantoor gespecialiseerd in faillissementen en insolventie, handelsrecht, contracten, familierecht, eigendomsrecht, vermogensplanning, intellectueel eigendom (handelsmerken) en onroerend goed. De in Kingstown gevestigde firma biedt juridisch advies en diensten aan particulieren, openbare en particuliere bedrijven, kredietverenigingen, banken, verzekeringsmaatschappijen en scheepvaartmaatschappijen, maar ook aan buitenlandse overheden en staatsbedrijven. Daarnaast biedt het team van advocaten van het kantoor diensten in meerdere jurisdicties aan naburige eilanden en is het strategisch gelegen om te helpen met grensoverschrijdende diensten in elk deel van de praktijkgebieden van de firma.

“We zijn verheugd om samen te werken met gelijkgestemde individuen die de waarde van transparantie en onafhankelijkheid begrijpen en aantonen”, zei René. “Onze firma streeft naar het leveren van allesomvattende, hoogwaardige oplossingen die de verwachtingen van de klant overtreffen. Door samen te werken met de aangesloten firma's en samenwerkende firma's van Andersen Global, kunnen we beter synergetische diensten leveren aan onze klanten op zowel lokaal als internationaal niveau.”

Andersen Global Chairman en Andersen CEO Mark Vorsatz voegde toe: “We hebben een sterke aanwezigheid ontwikkeld in het Caraïbisch gebied en zullen breedte en diepte blijven toevoegen aan ons platform in de regio. De toewijding van René en haar team aan rentmeesterschap, jarenlange ervaring en kennis van lokale en internationale jurisdicties onderscheiden hen van andere firma's in de markt. De toevoeging van Baptiste & Co. is een andere belangrijke schakel in onze strategie in de regio.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke firma’s met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door de aangesloten Amerikaanse firma Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 7.000 professionals en heeft een aanwezigheid op meer dan 255 locaties via aangesloten firma’s en samenwerkende firma’s.

