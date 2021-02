Andersen Global amplia a plataforma caribenha com a Baptiste & Co. Law Firm

SÃO FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Reforçando ainda mais sua plataforma caribenha e aumentando sua cobertura no sul da região, a Andersen Global se expande para São Vicente e Granadinas com a firma colaboradora Baptiste & Co. Law Firm.

Estabelecida em 1986, a Baptiste & Co. Law Firm, foi fundada pela sócia-gerente René M. Baptiste, que possui mais de 40 anos de experiência. Além de fundar o escritório, as realizações de René incluem a admissão na Ordem dos Advogados em São Vicente e Granadinas, Antígua e Barbuda, São Cristóvão e Nevis; artigos publicados no jornal International Finance; dois mandatos como um membro eleito do Parlamento e ministra de gabinete em São Vicente e Granadinas; e a função de palestrante da assembleia da Organização dos Estados do Caribe Oriental. Além disso, ela possui mais de 50 anos de serviço público, o que resultou no reconhecimento da Sua Majestade Rainha Elizabeth II na forma de elevação para Comandante de São Miguel e São George (CMG) pelos serviços jurídicos, finanças internacionais, cultura e política.

A Baptiste & Co. é uma firma de advocacia de serviço completo especializada em falência e insolvência, direito comercial, contratos, direito da família, direito de propriedade, planejamento patrimonial, propriedade intelectual (marcas registradas) e direito imobiliário. A firma, baseada em Kingstown, oferece assessoria jurídica e serviços para pessoas físicas, empresas públicas e privadas, cooperativas de crédito, bancos, seguradoras e empresas de transporte, além de governos estrangeiros e empresas estatais. Além disso, a equipe de advogados da firma oferece serviços de multi-jurisdição para ilhas vizinhas e está estrategicamente localizada para atender com serviços entre frontreiras em quaisquer das áreas de prática da firma.

“Estamos muito contentes em colaborar com pessoas com interesses como os nossos, que entendem e demonstram o valor da transparência e independência”, afirmou René. “Nossa firma está comprometida a entregar as melhores e mais completas soluções que excedam às expectativas dos clientes. Trabalhar com as firmas-membro e firmas colaboradoras da Andersen Global aumenta nossa habilidade em oferecer serviços sinergéticos aos nossos clientes em nível nacional e internacional”.

O presidente da Andersen Global e diretor executivo da Andersen, Mark Vorsatz, acrescentou: “Desenvolvemos uma forte presença no Caribe e continuaremos a aumentar nossa abrangência e profundidade à nossa plataforma na região. O compromisso de René e sua equipe com a administração, anos de experiência e conhecimento de jurisdições locais e internacionais os diferenciam de outras firmas no mercado. A adição da Baptiste & Co. é outro importante elemento à nossa estratégia na região”.

A Andersen Global é uma associação internacional de firmas independentes e legalmente separadas, compostas por profissionais das áreas tributária e jurídica em todo o mundo. Estabelecida em 2013 pela firma associada Andersen Tax LLC dos Estados Unidos, a Andersen Global conta hoje com mais de sete mil profissionais no mundo todo e está presente em mais de 255 localidades por meio de suas firmas associadas e colaboradoras.

