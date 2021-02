Andersen Global consolida la propria piattaforma nei Caraibi attraverso lo studio legale Baptiste & Co.

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Consolidando ulteriormente la propria piattaforma nei Caraibi e ampliandone la copertura nell’area meridionale della regione, Andersen Global stabilisce la propria presenza a St. Vincent e Grenadine attraverso una collaborazione con lo studio legale Baptiste & Co.

Lo studio legale Baptiste & Co. é stato fondato nel 1986 dal socio gerente René M. Baptiste, la quale vanta oltre 40 anni di esperienza. Oltre ad aver fondato lo studio, tra i traguardi raggiunti da René compaiono l’iscrizione all’Albo degli avvocati di St. Vincent e le Grenadine, Antigua e Barbuda, Saint Kitts e Nevis; la pubblicazione di articoli nella rivista International Finance; due mandati quale membro eletto del Parlamento e membro del Gabinetto di St. Vincent e le Grenadine; nonché la carica di presidente dell’Organizzazione dell’Assemblea degli Stati dei Caraibi orientali. René possiede inoltre più di 50 anni di esperienza nel settore pubblico ed è stata riconosciuta da Sua Maestà la Regina Elisabetta II con la promozione a Comandante di Saint Michael e Saint George (Commander of Saint Michael and Saint George, CMG) per i servizi da essa resi in ambito giuridico, culturale e politico e nel settore della finanza internazionale.

Baptiste & Co. è uno studio legale full-service specializzato in diritto fallimentare e insolvenza, diritto commerciale, diritto contrattuale, diritto di famiglia, diritto di proprietà, pianificazione successoria, proprietà intellettuale (marchi commerciali) e diritto immobiliare. Lo studio, sito a Kingstown, fornisce consulenza e servizi legali a privati, entità pubbliche e private, cooperative di credito, banche, compagnie assicurative e ditte di spedizioni, nonché a governi stranieri e società statali. Il team di avvocati dello studio fornisce inoltre servizi intergiurisdizionali alle isole limitrofe e la sua ubicazione strategica gli consente di fornire servizi transfrontalieri in tutte le aree rientranti nella sfera di competenza dello studio.

“Siamo molti lieti di poter collaborare con individui con una mentalità affine alla nostra che apprezzano l’importanza dei principi di trasparenza e autonomia ed operano nel rispetto dei medesimi”, ha affermato René. “Il nostro studio si adopera allo scopo di fornire soluzioni complete e ineguagliate nel settore che superano le aspettative dei clienti. La cooperazione con gli studi che intrattengono dei rapporti di affiliazione e collaborazione con Andersen Global accrescerà le nostra capacità di offerta ai nostri clienti di servizi sinergici a livello sia locale che internazionale”.

Mark Vorsatz, presidente di Andersen Global e amministratore delegato di Andersen, ha aggiunto: “Abbiamo creato una solida presenza nei Caraibi e continueremo a espandere e ampliare la copertura della nostra piattaforma nella regione. La dedizione di René e del suo team nei confronti del principio di amministrazione responsabile, la loro lunga esperienza e la loro conoscenza approfondita degli assetti giuridici a livello locale e internazionale sono ciò che contraddistingue questo studio dalla concorrenza. L’aggiunta di Baptiste & Co. è un altro tassello importante per la concretizzazione della nostra strategia in questa regione”.

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 7.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 255 località attraverso una rete di studi con cui ha stretto accordi di affiliazione e collaborazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.