Ecoppia Reforça Sua Presença no Oriente Médio com um Primeiro Projeto no Egito

Ecoppia's light-weighted T4 solution, designed especially for Single Axis trackers. Completely autonomous, water-free, and energy independent. (Photo: Business Wire)

TEL AVIV, Israel--(BUSINESS WIRE)--Ecoppia (TASE:ECPA), a pioneira e líder mundial em soluções robóticas para energia solar fotovoltaica, anunciou hoje um novo projeto em um dos maiores parques solares do mundo em BenBan, Egito.

O parque solar BenBan, localizado próximo à cidade de Aswan, no sul do Egito, tem uma capacidade total de 1.650 MWp, correspondendo a uma produção anual de cerca de 3,8 TW, espalhado por quase 40 km. Embora desfrute de taxas de radiação muito altas, a instalação também sofre pela presença de elevadas quantidades de soiling e areias do deserto, exigindo limpeza frequente para garantir uma produção estável e ideal.

As soluções robóticas da Ecoppia comprovaram ser extremamente eficazes, limpando quase 10 milhões de painéis solares todas as noites em condições climáticas adversas, se espalhando por cerca de 2.500 MW de instalações em todo o mundo.

Além de eficazes, os robôs também comprovaram ser plenamente seguros e confiáveis em todos os tipos de módulos, incluindo vidro sobre vidro e bifacial.

As soluções robóticas exclusivas da Ecoppia são totalmente autônomas, sem uso de água e independentes de energia, permitindo que proprietários de instalações aproveitem os benefícios de um desempenho máximo durante todo o ano, enquanto reduzem suas despesas de O&M e, em geral, seu LCOE.

Neste projeto em BenBan será instalada a solução T4 de Ecoppia, caracterizada pelo seu reduzido peso e concebida especialmente para rastreadores de eixo único.

Este é mais um voto de confiança na Ecoppia por uma empresa multinacional com liderança em energia, após os compromissos a longo prazo já existentes com líderes de mercado como Engie, EDF, First Solar, Fortum, ReNew Power, Azure Power e outros.

"Estamos animados por participar da revolução sustentável no Oriente Médio", disse Jean Scemama, Diretor Executivo da Ecoppia. "Como líderes em soluções robóticas de limpeza referentes à energia solar, entrar em um novo país é um grande marco no crescimento da empresa, em especial quando o projeto está em um dos maiores e mais importantes parques solares do mundo", acrescentou.

"Nossa experiência incomparável na região, operando no Oriente Médio desde o início de 2014, nos permite agregar valor a tais projetos, pois vemos cada vez mais empresas de energia avançando rumo à automação plena de suas atividades de O&M", concluiu.

Sobre a Ecoppia

Com mais de 16 GW de contratos assinados, a Ecoppia (TASE: ECPA) é pioneira e líder mundial em soluções robóticas para energia solar fotovoltaica. Os sistemas robóticos autônomos sem uso de água da Ecoppia removem a poeira de painéis solares diariamente, ao empregar tecnologia sofisticada e recursos avançados de Inteligência de Negócios. Gerenciada e controlada remotamente, a plataforma da Ecoppia permite que as instalações solares mantenham o desempenho máximo com mínimos custos e intervenção humana. Os algoritmos de propriedade da Ecoppia e as soluções robóticas tornam a O&M do dia-a-dia em instalações solares mais seguras, mais eficientes e mais confiáveis. Aberta ao público e com suporte de destacados fundos de investimento internacionais, a Ecoppia atua junto às maiores empresas de energia do mundo, limpando milhões de painéis solares a cada dia. Para mais informação, acesse www.ecoppia.com

