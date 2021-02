Diligent va devenir le plus important fournisseur de logiciels-services GRC au monde grâce à l’acquisition de Galvanize

NEW YORK et VANCOUVER, Colombie-Britannique--(BUSINESS WIRE)--Diligent Corporation (“Diligent” ou la “Société”), le spécialiste de la gouvernance moderne avec une plateforme utilisée par près de 700 000 administrateurs et dirigeants chez 19 000 clients, a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord visant l'acquisition de Galvanize, un leader mondial des logiciels-services GRC. Les conditions financières de la transaction n’ont pas été divulguées. La transaction sur Galvanize fait suite à l’acquisition prévue par Diligent de Steele Compliance Solutions, Inc. (“Steele”), un chef de file des logiciels-services pour la gestion de l'éthique et de la conformité, signée par la Société en février 2021. Les deux transactions devraient être finalisées au mois de mars.

Avec l’acquisition de Galvanize, Diligent deviendra le plus important fournisseur de logiciels-services GRC. La solution combinée, enrichie avec Steele, fournira un tableau intégré des aspects GRC – depuis l’audit, la gestion du risque, la sécurité des informations, l’éthique et la conformité dans toute l’organisation, directement jusqu’au PDG, au directeur financier et au conseil d’administration. Les clients bénéficieront d’un puissant système opérationnel permettant la mise en place de programmes de gouvernance au niveau de toute l’organisation, appuyé par un support client de confiance de niveau concierge avec des scores NPS supérieurs à 50.

Galvanize, la seule entreprise avec une distinction “Leader” complète de la part des analystes de Gartner et de Forrester, fournit la seule plateforme GRC intégrée sur le Cloud basée sur une automatisation robotisée des données pour les logiciels de sécurité, de gestion du risque, de conformité et d’audit pour 6 000 clients internationaux dans 130 pays, dont plus de la moitié des entreprises figurant dans le classement Fortune 1000 et l’indice S&P 500. En tant que fournisseur de services Cloud autorisé par le programme FedRAMP, Galvanize bénéficie de la confiance de plus de 900 agences gouvernementales à travers le monde, dont la plupart des plus grandes agences du gouvernement fédéral des États-Unis, pour poursuivre leurs missions de manière transparente et efficace.

Diligent prévoit d’enrichir sa plateforme de gouvernance moderne avec les 11 solutions intégrées de gestion du risque et de la conformité de Galvanize, apportant de nouvelles perspectives à son application pour les administrateurs et les dirigeants et à ses solutions de gouvernance opérationnelle de premier plan. Basée sur le Cloud, la plateforme phare de Galvanize – HighBond – regroupe les préoccupations en matière de risque et de conformité dans une stratégie de haut niveau pour toute l’organisation, avec des tableaux de bord en temps réel de statistiques commerciales complètes pour la haute direction et le conseil d’administration.

« Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Les dirigeants et leurs conseils d’administration font face à d'incroyables défis et opportunités vis-à-vis de l’ensemble de leurs parties prenantes. Plus que jamais, ils ont besoin d’une vision intégrée des données et des informations, ainsi que d’une bonne visibilité et d’une confiance pour la prise de décision, afin de maximiser le rendement et atténuer les risques de façon efficace », a déclaré Brian Stafford, PDG de Diligent. « Les données sur les risques et la conformité sont généralement sur des systèmes disparates aux niveaux des fonctions d’audit, de gestion de la conformité et des risques, rendant difficile et laborieux le regroupement dans une vue unique pour le directeur financier, le PDG et le conseil d’administration. Conjointement avec Galvanize et Steele, nous sommes enthousiasmés de permettre à nos clients d’avoir un impact encore plus grand par l’entremise d’une plateforme GRC entièrement intégrée, de sorte qu’ils puissent diriger des organisations plus efficaces, équitables, durables et prospères. »

Laurie Schultz, présidente et directrice générale de Galvanize, a affirmé : « Cette transaction donne un coup d’accélérateur à notre vision d’un système opérationnel pour les organisations conscientes, et sert notre mission consistant à créer la plateforme GRC d’entreprise essentielle d’aujourd’hui. Unir nos forces avec Diligent, le leader incontestable du marché de la gouvernance, représente une redéfinition immédiate, concrète et importante du marché de la GRC, évalué à 41 milliards de dollars. Avec la présence de Diligent dans des milliers de Conseils à travers le monde, notre offre combinée garantit que tous les niveaux d’une organisation disposent de la vision en temps réel dont ils ont besoin pour gérer le risque et optimiser les performances. »

Credit Suisse a agi à titre de conseiller financier exclusif et Willkie Farr & Gallagher LLP a agi à titre de conseiller juridique pour Diligent. Pour Galvanize, Evercore a agi à titre de conseiller financier et Fasken Martineau DuMoulin LLP a agi à titre de conseiller juridique.

À propos de Diligent Corporation

Diligent favorise la gouvernance moderne, permettant aux leaders transformationnels d’aider leurs organisations à agir correctement. Notre plateforme de gouvernance fournit aux dirigeants de nouvelles façons d’effectuer la transformation numérique de leurs pratiques de gouvernance, depuis l’amélioration de l’efficacité du conseil d’administration et de la haute direction jusqu’à la gestion proactive des pratiques en matière de gestion du risque et de la conformité et à l’intégration de données en temps réel sur l’industrie et l’entreprise comme les scores de cyber-risque et la composition du conseil d'administration. Diligent permet aux dirigeants et aux équipes de rester connectés, informés et avec une longueur d’avance, de sorte qu’ils puissent diriger des organisations plus prospères, équitables et durables – et créer un changement positif dans le monde.

Aujourd’hui, plus de 700 000 leaders de la gouvernance de plus de 19 000 organisations et 90 pays font confiance à la plateforme de gouvernance moderne de Diligent. Avec plus de 1 000 employés à l’échelle mondiale, desservant aussi bien le secteur public que le secteur privé, nous aidons les organisations à numériser leurs pratiques de gouvernance et à transformer une gouvernance efficace en un avantage concurrentiel à long terme. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Diligent.com.

À propos de Galvanize

Galvanize est le fournisseur leader de logiciels primés, basés sur le Cloud, pour la sécurité, la gestion du risque, la conformité et l’audit pour certaines des plus grandes organisations au monde. La plateforme HighBond intégrée fournit une visibilité des risques, permet de démontrer facilement la conformité et aide au développement de programmes d’audit, de gestion du risque et de conformité sans occasionner de coûts supplémentaires. Plus de 6 000 organisations dans 130 pays font confiance à HighBond pour atteindre leurs objectifs, dont plus de la moitié des entreprises figurant dans le classement Fortune 1000 et l’indice S&P 500, ainsi que des centaines de banques, fabricants, organismes de santé et organisations gouvernementales. Qu’il s’agisse de gérer les menaces, d’évaluer les risques, d’évaluer les contrôles, de surveiller la conformité ou d’étendre la couverture d'assurance, HighBond permet d’automatiser les tâches manuelles, de fusionner les données à l’échelle de l’organisation et de les diffuser dans des tableaux de bord et des rapports faciles à partager. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site WeGalvanize.com.

À propos de Steele Compliance Solutions, Inc.

Steele est le leader mondial de la gestion de l'éthique et de la conformité. Nous travaillons en partenariat avec les plus grandes entreprises au monde, et les plus respectées, pour fournir des produits et des services de conformité qui aident les organisations à adopter une culture de conformité tout en protégeant leur marque. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site SteeleGlobal.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.