L&T Technology Services a été sélectionnée par Airbus dans le cadre du Programme de partenaires Skywise

Abhishek Sinha, Chief Operating Officer and Board Member LTTS with Rémi Maillard, President & Managing Director, Airbus India & South Asia, commemorate LTTS joining the Skywise Partner Program (Photo: Business Wire)

BANGALORE, Inde--(BUSINESS WIRE)--L&T Technology Services (NSE : LTTS), société leader mondiale exclusivement axée sur les services d’ingénierie, a annoncé avoir été sélectionnée par Airbus pour fournir des solutions technologiques et d’ingénierie numérique à la plateforme Skywise d’Airbus, dans le cadre du Programme de partenaires Skywise (« Skywise Partner Programme »).

Avec plus de 130 compagnies aériennes à travers le monde d’ores et déjà connectées à Skywise, la plateforme joue un rôle très important pour permettre et accélérer la transformation numérique du secteur de l’aviation dans son ensemble. LTTS soutiendra les compagnies aériennes dans le développement de flux de travail complexes, ainsi que dans la création de nouvelles interfaces entre les systèmes d’information existants et Skywise, tout en fournissant une assistance dans le cadre de leur transformation numérique avec Skywise.

LTTS s’appuie sur un groupe d’ingénieurs et d’experts en données, hautement expérimentés, qui travailleront exclusivement sur la plateforme Skywise et créeront des solutions destinées à répondre aux besoins en matière de transformation numérique, des compagnies aériennes et de l’écosystème Skywise en pleine expansion. L’expérience éprouvée de LTTS dans l’élaboration de plateformes d’ingénierie numérique, basées sur de solides connaissances sectorielles contribue à renforcer les interdépendances qu’offrent ces technologies numériques.

Abhishek Sinha, directeur d’exploitation et membre du conseil d’administration de L&T Technology Services a commenté : « Airbus fait partie de nos clients majeurs dans l’industrie aéronautique, un secteur qui offre un potentiel considérable en termes d’opportunités commerciales novatrices. Nous sommes ravis d’avoir été sélectionnés en tant que partenaire du programme Skywise d’Airbus, ce qui illustre véritablement notre partenariat de longue date avec un chef de file du marché, tel qu’Airbus, et notre connaissance approfondie du développement des produits d’Airbus et des besoins de notre client. »

LTTS dessert avec succès l’industrie aéronautique depuis plus de dix ans, et aide les compagnies aériennes et les constructeurs aéronautiques à maximiser leur retour sur investissements (RSI), ainsi qu’à accroître la qualité et les résultats. Grâce à des alliances stratégiques conclues avec plusieurs sociétés du classement Fortune 500, LTTS bénéficie de solides connaissances techniques et de compétences d’experts en ingénierie aéronautique, ajoutées à des ressources qualifiées pour stimuler l’innovation de ses clients des secteurs de l’aéronautique et de la défense, à travers le monde.

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse, de Larsen & Toubro Limited, spécialisée dans les services d’ingénierie et de recherche et développement (Engineering and R&D, ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et de test tout au long du cycle de vie des produits et des développements de processus. Notre clientèle englobe 69 entreprises du classement Fortune 500 et 53 des principales entreprises ER&D à l’échelle mondiale, dans les domaines des produits industriels, des dispositifs médicaux, du transport, des télécommunications et de la haute technologie, ainsi que des processus. Au 31 décembre 2020, LTTS, dont le siège social est situé en Inde, comptait plus de 16 000 employés répartis dans 17 centres mondiaux de conception, 28 bureaux de vente mondiaux, et 62 laboratoires d’innovation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://www.ltts.com/

