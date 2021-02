Serviços de tecnologia de L&T selecionados pela Airbus para o programa de parceria Skywise

Abhishek Sinha, Chief Operating Officer and Board Member LTTS with Rémi Maillard, President & Managing Director, Airbus India & South Asia, commemorate LTTS joining the Skywise Partner Program (Photo: Business Wire)

BANGALORE, Índia--(BUSINESS WIRE)--A L&T Technology Services (NSE: LTTS), uma empresa líder global em serviços de engenharia pura, anunciou que foi selecionada pela Airbus para fornecer soluções de tecnologia e engenharia digital para a plataforma Skywise da Airbus como parte do ‘Skywise Partner Programme’ (programa de parceria Skywise).

Com mais de 130 companhias aéreas ao redor do mundo já conectadas ao Skywise, a plataforma está desempenhando um papel muito importante na ativação e aceleração da transformação digital do setor de aviação como um todo. A LTTS apoiará as companhias aéreas no desenvolvimento de fluxos de trabalho complexos, na criação de novas interfaces entre seus sistemas de informação existentes e o Skywise e também fornecerá assistência em sua transformação digital com o Skywise.

A LTTS tem um conjunto de engenheiros e cientistas de dados altamente experientes que trabalharão exclusivamente na plataforma Skywise e construirão soluções para atender às necessidades de transformação digital das companhias aéreas e do ecossistema Skywise em rápida expansão. A experiência comprovada da LTTS na construção de plataformas de engenharia digital com base em um forte conhecimento de domínio ajuda a fortalecer as interdependências que essas tecnologias digitais estão permitindo.

Abhishek Sinha, Diretor de Operações e Membro do Conselho da L&T Technology Services, comentou: “A Airbus é um de nossos valiosos clientes no domínio aeroespacial, um setor que oferece enorme potencial para oportunidades de negócios disruptivas. Estamos muito satisfeitos por termos sido selecionados como um parceiro para o programa Airbus Skywise, um verdadeiro reflexo de nossa parceria de longa data com um importante líder de mercado como a Airbus e de nosso profundo conhecimento do desenvolvimento de produtos da Airbus e das necessidades dos clientes.”

A LTTS tem um histórico de servir ao cenário aeroespacial por mais de uma década, ajudando as companhias aéreas e os fabricantes aeroespaciais a maximizar o retorno sobre o investimento (Return on Investments, RoI) e aumentar a qualidade e a produção. Com alianças estratégicas estabelecidas com várias empresas da Fortune 500, a LTTS possui forte conhecimento técnico, experiência em engenharia aeroespacial e recursos qualificados para impulsionar a inovação para clientes aeroespaciais e de defesa em todo o mundo.

Sobre a L&T Technology Services Ltd

A L&T Technology Services Limited (LTTS) é uma subsidiária cotada em bolsa da Larsen & Toubro Limited e é especializada em serviços de Engenharia e Pesquisa e Desenvolvimento (EP&D). Oferecemos serviços de consultoria, projeto, desenvolvimento e testes ao longo de todo o ciclo de vida de desenvolvimento de processos e produtos. Nossa base de clientes inclui 69 empresas Fortune 500 e 53 das principais empresas de EP&D do mundo, abrangendo produtos industriais, dispositivos médicos, transportes, telecomunicações e high-tech e industrias de processamento. Com sede na Índia, temos mais de 16.000 funcionários em 17 centros de projeto global, 28 escritórios de vendas e 62 laboratórios de inovação em todo o mundo, segundo dados de 31 de dezembro de 2020. Para mais informações, acesse: https:// www.ltts.com/.

