雅詩蘭黛將增加在DECIEM中的所有權比例

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--雅詩蘭黛公司(The Estée Lauder Companies Inc., NYSE: EL)今天宣佈，已達成對加拿大垂直整合多品牌公司DECIEM Beauty Group Inc. (DECIEM)增加投資的協定，以將其所有權比例從約29%提高到約76%（「第一階段」）。該項交易可望在截至2021年6月30日止的季度完成。雅詩蘭黛公司(“ELC”)已同意在三年之後收購剩餘權益（「第二階段」）。

DECIEM被稱為「非比尋常的美妝公司」，是以消費者為中心的業界顛覆者。該公司由已故的Brandon Truaxe於2013年創立。Brandon是一位富有遠見的人士，致力於透過真實性和透明度改變美妝業。他與創辦人Pasquale Cusano和共同創辦人Nicola Kilner一起憑藉創意和創新來發展公司。現在，Nicola擔任DECIEM的執行長，與科學長Prudvi Kaka和營運長Stephen Kaplan密切合作。Prudvi Kaka的內部生物化學家團隊主導DECIEM各個品牌的創新。

雅詩蘭黛公司總裁兼執行長Fabrizio Freda表示：「在過去四年中，我們與傳奇的DECIEM團隊建立了真正特殊的長期合作夥伴關係，我們對未來的前景感到興奮。DECIEM是一家傑出的公司。Nicola及其團隊採用垂直整合的模式，建立並孕育了擁有高度有效、必不可少產品的真正品牌，並樹立了格外透明、引人入勝的溝通方式。該公司的明星產品、理想的創新以及數位和消費者至上的高接觸式方法，對於其成功至關重要。」

Nicola Kilner表示：「Brandon曾夢想讓DECIEM永久歸屬於ELC，而我們今天非常有幸實現了他的願景。Prudvi、Stephen、我們團隊以及我本人，將在Brandon所創建基業的基礎上繼續前進。我們感謝ELC對我們的願景和未來的持續承諾。」

自ELC於2017年6月進行初次投資以來，DECIEM已迅速成長，在截至2021年1月31日的12個月，淨銷售額約達4.6億美元。ELC在交易完成時將支付的金額約為10億美元，反映了第一階段的企業總價值約為22億美元。在完成第一階段後，ELC預期初次投資將獲得非現金收益。不計入此收益， DECIEM的淨銷售額和收益對ELC的2021會計年度合併業績的影響預料將微不足道。此次收購須符合特定條件，包括獲得主管機關批准等，並可望在截至2021年6月30日止的季度完成。上述美元金額中，淨銷售額按平均匯率換算，交易價值按當前匯率換算。第二階段剩餘權益的收購價格將根據DECIEM的未來表現確定。

DECIEM的產品組合目前包括六個品牌，其中包括國際流行護膚品牌The Ordinary，具有令人印象深刻的由社群和推薦驅動的流行度，反映了與其全球護膚愛好者用戶群的深厚關係。DECIEM的「功能性美妝」品牌和產品系列主要透過DECIEM自有以及零售商的電商網站和專業綜合店鋪以及其自有的獨立店鋪銷售，這些獨立店鋪主要分佈於美國、英國和加拿大。

在此次交易中，Perella Weinberg Partners擔任雅詩蘭黛公司的財務顧問，Lowenstein Sandler LLP和Osler, Hoskin & Harcourt LLP擔任法律顧問。 DECIEM的其他所有者從Baylor Klein Limited獲得財務建議，Fasken Martineau DuMoulin LLP擔任售股股東的聯合法律顧問，而Farris LLP和Gowling WLG (Canada) LLP各自擔任（在每種情況下）售股股東之一的獨立法律顧問。Blake, Cassels & Graydon LLP擔任DECIEM Beauty Group Inc.的企業法律顧問。

Gowling WLG (Canada) LLP擔任代表DECIEM營業利益的法律顧問。

本新聞稿的前瞻性陳述包括那些引述內容以及與預期成交日期、對被收購公司的期許及收購利益有關的內容，這些內容涉及風險和不確定因素。可能導致實際結果與前瞻性陳述發生重大偏差的因素包括：雙方根據最終收購協定滿足成交條件的能力、全球市場當前的經濟和其他狀況，零售商、供應商和消費者的動向，競爭，ELC與續任管理層以及DECIEM其他投資者合作的能力，以及成功整合收購業務和/或實施其長期策略規劃的能力，以及ELC截至2020年6月30日的10-K表格年度報告中所敘述的風險因素。

雅詩蘭黛公司是全球首屈一指的優質護膚品、化妝品、香水及頭髮護理產品生產商及行銷商。該公司的產品行銷全球約150個國家和地區，旗下品牌包括雅詩蘭黛、Aramis、倩碧、Lab Series、Origins、Tommy Hilfiger、M·A·C、海洋拉娜(La Mer)、Bobbi Brown、Donna Karan New York、DKNY、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Michael Kors、Darphin、TOM FORD BEAUTY、Smashbox、Ermenegildo Zegna、AERIN、RODIN olio lusso、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、KILIAN PARIS、BECCA、Too Faced和Dr. Jart+。

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