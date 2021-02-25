雅诗兰黛将增加在DECIEM中的所有权份额

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--雅诗兰黛公司(The Estée Lauder Companies Inc., NYSE: EL)今天宣布，其已达成向加拿大垂直整合多品牌公司DECIEM Beauty Group Inc. (DECIEM)增加投资的协议，以将其所有权比例从约29%提高到约76%（“第一阶段”）。该项交易预计将在截至2021年6月30日止的季度完成。雅诗兰黛公司(“ELC”)已同意在三年之后收购剩余权益（“第二阶段”）。

DECIEM被称为“非比寻常的美妆公司”，是一家以消费者为中心的行业颠覆者。该公司由已故的Brandon Truaxe于2013年创立。Brandon是一位富有远见的人士，致力于通过真实性和透明度改变美妆行业。他与创始人Pasquale Cusano和联合创始人Nicola Kilner一起凭借创造力和创新力来发展公司。现在，Nicola担任DECIEM的首席执行官，与首席科学官Prudvi Kaka和首席运营官Stephen Kaplan密切合作。Prudvi Kaka的内部生物化学家团队主导着DECIEM各个品牌的创新。

雅诗兰黛公司总裁兼首席执行官Fabrizio Freda表示：“在过去四年中，我们与传奇的DECIEM团队建立了真正特殊的长期合作伙伴关系，我们对未来的前景感到兴奋。DECIEM是一家杰出的公司。Nicola及其团队采用垂直整合的模式建立并培育了具有高效、必不可少产品的真正品牌，并树立了格外透明、引人入胜的沟通方式。该公司的明星产品、理想的创新以及数字和消费者至上的深度接触方法，对于其成功至关重要。”

Nicola Kilner表示：“Brandon曾梦想让DECIEM永久归属于ELC，而我们今天非常有幸实现了他的愿景。Prudvi、Stephen、我们团队以及我本人将在Brandon所创建基业的基础上继续前进。我们感谢ELC对我们的愿景和未来的持续承诺。”

自ELC于2017年6月进行初始投资以来，DECIEM已得到迅速发展，在截至2021年1月31日的12个月里实现净销售额约4.6亿美元。ELC在交易完成时将支付的金额约为10亿美元，反映了第一阶段的企业总价值约为22亿美元。在完成第一阶段后，ELC预计其初始投资将获得非现金收益。不计入此收益， DECIEM的净销售额和收益预计对ELC的2021财年合并业绩的影响可忽略不计。此次收购须符合特定条件，包括获得监管审批等，并有望在截至2021年6月30日止的季度完成。上述美元金额中，净销售额按平均汇率换算，交易价值按当前汇率换算。第二阶段剩余权益的收购价格将根据DECIEM的未来表现确定。

DECIEM的产品组合目前包括六个品牌，其中包括国际流行护肤品牌The Ordinary，其具有令人印象深刻的由社区和推荐驱动的流行度，反映了与其全球护肤爱好者用户群的深厚联系。DECIEM的“功能性美妆”品牌和产品系列主要通过DECIEM自有的以及零售商的电商网站和专业综合店铺以及其自有的独立店铺销售，这些独立店铺主要分布于美国、英国和加拿大。

在此次交易中，Perella Weinberg Partners担任雅诗兰黛公司的财务顾问，Lowenstein Sandler LLP和Osler, Hoskin & Harcourt LLP担任法律顾问。 DECIEM的其他所有者从Baylor Klein Limited获得财务建议，Fasken Martineau DuMoulin LLP担任售股股东的联合法律顾问，而Farris LLP和Gowling WLG (Canada) LLP各自担任（在每种情况下）售股股东之一的独立法律顾问。Blake, Cassels & Graydon LLP担任DECIEM Beauty Group Inc.的公司法律顾问。

Gowling WLG (Canada) LLP担任代表DECIEM运营利益的法律顾问。

本新闻稿的前瞻性陈述包括那些引述内容以及与预期交割日期、对被收购公司的期许及收购利益有关的内容，这些内容涉及风险和不确定因素。可能导致实际结果与前瞻性陈述发生重大偏差的因素包括：双方根据最终收购协议满足交割条件的能力、全球市场当前的经济和其他条件，零售商、供应商和消费者的动向，竞争，ELC与续任管理层以及DECIEM其他投资者合作的能力以及成功整合收购业务和/或实施其长期战略规划的能力，以及ELC截至2020年6月30日的10-K表格年度报告中所描述的风险因素。

雅诗兰黛公司是全球领先的高品质皮肤护理、化妆品、香水及头发护理产品生产商及营销商。该公司的产品行销全球约150个国家和地区，旗下品牌包括雅诗兰黛、Aramis、倩碧、Lab Series、Origins、Tommy Hilfiger、M·A·C、海蓝之谜(La Mer)、Bobbi Brown、Donna Karan New York、DKNY、Aveda、Jo Malone London、Bumble and bumble、Michael Kors、Darphin、TOM FORD BEAUTY、Smashbox、Ermenegildo Zegna、AERIN、RODIN olio lusso、Le Labo、Editions de Parfums Frédéric Malle、GLAMGLOW、KILIAN PARIS、BECCA、Too Faced和Dr. Jart+。

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