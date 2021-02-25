MSCI将与微软合作推出投资解决方案即服务

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--投资决策支持工具与服务领先提供商MSCI Inc. (NYSE: MSCI)今天宣布，公司将与微软公司(Microsoft Corp.)合作开发面向全球投资行业的投资解决方案即服务(Investment Solutions as a Service)。通过该项新服务，机构投资者将能够利用下一代技术、高级分析和大数据，预测并应对核心战略和投资挑战。

该项服务旨在使长期技术和数据趋势与投资者的即时需求保持一致，并且会将微软的云和人工智能技术与MSCI广泛的数据集、分析模型和深厚的全球投资行业专长相结合，为下一代投资决策提供支持。

从2021年推出以下服务开始，该投资解决方案即服务将改变投资流程与经验：

ESG解决方案即服务

指数解决方案即服务

数据管理解决方案即服务

投资分析解决方案即服务

这些服务的推出反映了市场对可提供“解决方案即服务”、利用大数据和提供定制化体验的相关技术的需求在日益增长。这些解决方案是MSCI与微软于2020年所建立的战略联盟的一部分，旨在加速全球投资行业的创新。

MSCI董事长兼首席执行官Henry Fernandez表示：“ 与微软的合作凸显了MSCI对开发新的创新投资解决方案的持续承诺。我们已将微软的一流技术与我们强大的数据和分析能力以及对客户所面临挑战的缜密理解相结合，将创建一系列服务以赋能投资者。从应对历史性且无与伦比的气候变化挑战到利用大数据和创新分析的力量，投资解决方案即服务都是推动下一代投资决策的里程碑。”

微软云计算和人工智能执行副总裁Scott Guthrie表示：“ MSCI和微软共同致力于加快金融服务行业的创新。MSCI的投资解决方案与Microsoft Azure的数据和分析功能相结合，将使投资管理者能够利用所需的智能洞见自信地驾驭当今的全球市场。”

环境、社会与治理(ESG)解决方案即服务

随着ESG被牢固确立为全球投资者和企业的高优先级事项，ESG解决方案即服务将帮助他们更好地了解、分析和解读气候变化所带来的投资与商业风险和机遇。利用微软的Azure和PowerBI平台，投资者将能够使用世界领先的ESG分析来评估行业和公司，而与其同行相比，企业将能够更加了解其风险评估。该服务将提供关于公司气候变化适应能力、碳足迹测量以及遭受包括飓风和洪水等气候相关事件在内的自然风险情况的详细见解。

指数解决方案即服务

指数解决方案即服务将为投资者提供创建和定制指数的机会，使客户首次拥有MSCI的指数构建能力。该服务旨在提供富有见地且高效的体验，以缩短从提出市场假设到建立新的定制化指数的时间。指数解决方案即服务基于Microsoft Azure构建，利用了在MSCI 50年以上指数经验中所积累的见解。它将为客户提供无缝的自助服务体验，以创建、回测和分析定制化指数；将这些指数与既定基准进行比较；通过迭代过程完善指数的创建，并从MSCI订购这些指数。

数据管理解决方案即服务和投资分析解决方案即服务

借助数据管理解决方案即服务和投资分析解决方案即服务，投资者将能够以新的动态方式直接从MSCI强大的投资解决方案中发现并访问丰富且广泛的数据集以及强大的分析功能。MSCI将发布新的Developer Portal，用于提供与客户现有生态系统无缝整合的API。通过Developer Portal，开发人员和研究人员可以查找、选择和分析有关各种资产类别的历史市场数据，并开发可满足其特定风险和投资组合构建需求的自有投资解决方案。

MSCI首席技术官兼工程负责人Jigar Thakkar表示：“ MSCI投资解决方案即服务的推出是我们不断创新并致力于开发尖端技术的最新例证。我们认识到，客户的运营环境日益复杂，对关于资产组合管理和风险分析的智能见解的需求从未如此重要。我们的新服务将通过快速自定制及探索我们的数据集来提供无碍体验，史无前例地使投资者获得掌控力。”

关于MSCI

MSCI是一家为全球投资界提供关键决策支持工具和服务的领先公司。我们拥有超过50年的研究、数据与技术专长，致力于帮助客户理解和分析风险与回报的主要驱动因素，并且充满自信地建立更加有效的投资组合，从而做出更加明智的投资决策。我们创建了业界领先的研究提升型解决方案，客户可利用这些解决方案了解投资洞察，并提高投资流程的透明度。如需了解更多信息，请访问www.msci.com。

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