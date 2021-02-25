MSCI將與微軟合作推出投資解決方案即服務

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--投資決策支援工具與服務的一流提供商MSCI Inc. (NYSE: MSCI)今天宣佈，公司將與微軟公司(Microsoft Corp.)合作，為全球投資業開發投資解決方案即服務(Investment Solutions as a Service)。該項新服務將使機構投資人能夠利用下一代科技、進階分析和大數據來協助預測並處理關鍵的策略和投資挑戰。

該項服務旨在使長期的科技和資料趨勢與投資人的即時需求保持一致，並且將結合微軟的雲端和人工智慧技術與MSCI廣泛的資料集、分析模型和深厚的全球投資業專長，為下一代投資決策提供支援。

從2021年推出以下服務開始，投資解決方案即服務將改變投資流程與體驗：

ESG解決方案即服務

指數解決方案即服務

資料管理解決方案即服務

投資分析解決方案即服務

這些服務的推出反映了市場對於可提供「解決方案即服務」、利用大數據和提供客製化體驗的相關科技的需求日益增加。這些解決方案是MSCI與微軟於2020年所建立的策略性聯盟的一部分，旨在促進全球投資業的創新。

MSCI董事長兼執行長Henry Fernandez表示：「與微軟的合作凸顯了MSCI對開發新的創新投資解決方案的持續承諾。我們已將微軟的一流科技與我們強大的資料和分析能力，以及對客戶所面臨挑戰的縝密理解相結合，將創建一系列服務來為投資人提供能力。從因應歷史性且無與倫比的氣候變遷挑戰到利用大數據和創新分析的力量，投資解決方案即服務都是推動下一代投資決策的里程碑。」

微軟雲端運算和人工智慧執行副總裁Scott Guthrie表示：「MSCI和微軟都致力於促進金融服務業的創新。MSCI的投資解決方案與Microsoft Azure的資料和分析功能相結合，將使投資管理者能夠利用所需的智慧洞察，充滿信心地駕馭當今的全球市場。」

環境、社會與治理(ESG)解決方案即服務

隨著ESG已確立為全球投資人和企業的高度優先事項，ESG解決方案即服務將協助他們更加瞭解及加強分析和解讀氣候變遷所帶來的投資與商業風險和機會。利用微軟的Azure和PowerBI平臺，投資人將能夠使用世界一流的ESG分析來評估產業和企業，企業則可以與其同行相比而更加瞭解其風險評估。該服務將提供關於企業的氣候變遷適應能力、碳足跡測量，以及對包括颶風和洪水等氣候相關事件在內的實體風險曝險情況的詳細見解。

指數解決方案即服務

指數解決方案即服務將為投資人提供創建和自訂指數的機會，使客戶首次擁有MSCI的指數建構能力。該服務旨在提供富有見地且高效的體驗，以縮短從提出市場假設到建立新的客製化指數的時間。指數解決方案即服務植基於Microsoft Azure而建構，利用MSCI 50年以上指數經驗所累積的見解。它將為客戶提供無縫的自助服務體驗，以創建、回測和分析客製化指數；將這些指數與既定基準進行比較；透過反覆運算過程來改良指數的創建，並從MSCI訂購這些指數。

資料管理解決方案即服務和投資分析解決方案即服務

借助資料管理解決方案即服務和投資分析解決方案即服務，投資人將能夠以新的動態方式直接從MSCI強大的投資解決方案中發現並存取豐富且廣泛的資料集以及強大的分析功能。MSCI將推出新的Developer Portal，提供與客戶現有生態系統無縫整合的API。透過Developer Portal，開發人員和研究人員可以查找、選擇和分析有關各種資產類別的過往市場資料，並開發可符合其特定風險和投資組合建構需求的自有投資解決方案。

MSCI科技長兼工程負責人Jigar Thakkar表示：「MSCI投資解決方案即服務的推出是我們不斷創新並致力於開發尖端科技的最新例證。我們體認到，客戶的經營環境日益複雜，對於資產組合管理和風險分析的智慧見解的需求從未如此重要。我們的新服務將以快速自行客製化及探索我們的資料集來提供無礙體驗，史無前例地使投資人獲得掌控能力。」

關於MSCI

MSCI是為全球投資界提供關鍵決策支援工具和服務的一流公司。我們擁有超過50年的研究、資料與科技專長，致力於協助客戶理解和分析風險與報酬率的主要驅動因素，並且充滿自信地建立更有效的投資組合，從而做出更明智的投資決策。我們創建了業界領先的研究提升型解決方案，客戶可利用這些解決方案瞭解投資洞察，並改善投資流程的透明度。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.msci.com。

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