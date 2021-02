NEW YORK & VANCOUVER, British Columbia--(BUSINESS WIRE)--Diligent Corporation (“Diligent” of het “Bedrijf”), het moderne bestuursbedrijf met een platform dat wordt gebruikt door bijna 700.000 directieleden en leiders, verdeeld over 19.000 klanten, heeft vandaag aangekondigd dat het heeft een overeenkomst getekend voor de overname van Galvanize, een wereldleider op het gebied van SaaS-software voor governance, risico en compliance (GRC). De financiële details van de transactie zijn niet bekendgemaakt. De Galvanize-transactie volgt op de geplande overname door Diligent van Steele Compliance Solutions, Inc. (“Steele”), een leider op het gebied van ethiek en compliance SaaS, die het bedrijf in februari 2021 ondertekende. Beide transacties zullen naar verwachting in maart worden afgerond.

