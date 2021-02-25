HanesBrands入選「2021年全球最具商業道德企業」

北卡羅萊納州溫斯頓-賽勒姆--(BUSINESS WIRE)----(美國商業資訊)--全球首屈一指的品牌日常基本款服飾行銷商HanesBrands (NYSE:HBI)，因其高度的社會責任感而被道德村協會(Ethisphere)評為2021年全球最具商業道德公司之一。道德村協會是致力於定義和推動合乎道德之商業實務標準的全球領導組織。

在代表全球22個國家及47個產業而入選的135家公司中，HanesBrands是僅有的兩家服裝生產商之一。道德村協會的評估流程包含200多個問題，涉及文化、環境和社會實務、道德和法規遵循活動、治理、多元化以及支持強有力價值鏈的措施等方面。道德村協會本年度還評量了申請者對於全球衛生疫情、安全、公平和包容以及社會正義的適應及應對情況。

執行長Steve Bratspies表示：「我們堅定地致力於以負責任的方式經營，非常榮幸能得到道德村協會的認可。這項榮譽是全球6.1萬名員工專注於以正確方式經營業務的結果。消費者可以感到驕傲，當他們選擇我們的服裝時，同時也選擇了一家全心致力於永續發展的公司。」

HBI長期以來一直致力於在商業道德實務中發揮領導力。公司最近連續第二年被Barron’s評為該國最具永續性的一百家企業之一，並在連續兩年獲得A-評分後，在《2020年CDP氣候變遷報告》(CDP 2020 Climate Change Report)中獲得領導層A級評分。HBI也是史上唯一一家獲得美國環境保護署「能源之星傑出永續獎」( Energy Star Sustained Excellence Award)的服裝企業。

2020年10月，HBI宣佈其範圍廣泛的2030年全球永續發展目標，包括致力於達成科學基礎的環境目標、改善至少1,000萬人的生活，以及解決在產品和包裝中使用塑膠和永續原材料的問題。上述目標是透過全新的永續發展網站發佈，該網站旨在提高公司透明度並報告關鍵指標，包括多樣性、人權基準和投資人風險評估。

道德村協會執行長Timothy Erblich表示：「在因應2020年的嚴峻挑戰的過程中，我們觀察到，在透過韌性和對道德及誠信的承諾以贏得利害關係者的信任方面，入選企業領先於所有其他機構。『全球最具商業道德企業』入選者持續展現他們對最崇高的價值觀以及對其所服務的社區產生正向影響的堅定承諾。祝賀HanesBrands獲得『全球最具商業道德企業』稱號，同時向該公司的每一位員工表示祝賀。」

瞭解更多有關全球最具商業道德企業及HanesBrand致力於社會責任的詳情。

關於道德村協會

道德村協會(Ethisphere® Institute)是定義和推動合乎道德之商業實務標準的全球領導者。這些標準有助於形成公司特性、加強市場信任度和促進業務成功。道德村協會深諳如何利用資料驅動見解來衡量和定義核心道德標準，從而幫助公司強化企業特性，並衡量和改善企業文化。道德村協會透過其「全球最具商業道德企業」表揚計畫來表彰卓越成就，並為業界專家界推介商業道德領導力聯盟(BELA)。如欲瞭解關於道德村協會的更多資訊，請造訪：https://ethisphere.com。

關於HanesBrands

HanesBrands總部位於北卡羅萊納州溫斯頓-賽勒姆，是具有社會責任感的一流行銷商，致力於在美洲、歐洲、澳洲和亞太地區行銷日常基本款內衣和運動服飾。該公司經營全球最大的一些服飾品牌，包括Hanes、Champion、Bonds、Maidenform、DIM、Bali、Playtex、Bras N Things、Nur Die/Nur Der、Alternative、L’eggs、JMS/Just My Size、Lovable、Wonderbra、Berlei和Gear for Sports。公司銷售T恤、胸罩、內褲、塑身衣、內衣、襪子、針織襪和運動服，由公司的低成本全球供應鏈生產。Hanes為《財星》500大企業及標普500股票指數成員(NYSE:HBI)，在超過40個國家擁有約6.1萬名員工。如欲瞭解更多資訊，請瀏覽公司官網www.Hanes.com/corporate和新聞室https://newsroom.hanesbrands.com/。透過社群媒體關注公司：Twitter (@hanesbrands)、Facebook (www.facebook.com/hanesbrandsinc)、Instagram (@hanesbrands)、LinkedIn (@Hanesbrandsinc)。

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