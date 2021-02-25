HanesBrands荣获“2021年全球最具商业道德企业”称号

北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆--(BUSINESS WIRE)----(美国商业资讯)--全球领先的品牌日常基础服饰营销商HanesBrands (NYSE:HBI)因其高度的社会责任感而被道德村协会(Ethisphere)评为2021年全球最具商业道德公司之一。道德村协会是致力于定义和推动合乎道德的商业实践标准的全球领导组织。

在代表全球22个国家及47个行业而入选的135家公司中，HanesBrands是仅有的两家服装生产商之一。道德村协会的评估流程包含200多个问题，涉及文化、环境和社会实践、道德和合规活动、治理、多元化以及支持强有力价值链的举措等方面。道德村协会本年度还评量了申请者对于全球卫生疫情、安全、公平和包容以及社会正义的适应及应对情况。

首席执行官Steve Bratspies表示：“我们坚定地致力于以负责任的方式经营，非常荣幸能得到道德村协会的认可。这项荣誉得益于公司全球6.1万名员工专注于以正确方式经营业务的结果。消费者可以感到自豪的是，当他们选择我们的服装时，同时也选择了一家全心致力于可持续发展的公司。”

HBI长期以来一直致力于在商业道德实践中发挥领导作用。公司最近连续第二年被Barron’s评为该国最具可持续的百强企业之一，并在连续两年获得A-评分后，在《2020年CDP气候变化报告》(CDP 2020 Climate Change Report)中获得了领导层A级评分。HBI也是史上唯一一家获得美国国家环境保护局“能源之星杰出永续奖”( Energy Star Sustained Excellence Award)的服装企业。

2020年10月，HBI宣布了其覆盖范围广泛的2030年全球可持续发展目标，包括致力于达成基于科学的环境目标、改善至少1,000万人的生活，以及解决在产品和包装中使用塑料和可持续原材料的问题。上述目标通过一个全新的可持续发展网站发布，旨在提高公司透明度并报告关键指标，包括多样性、人权基准和投资者风险评估。

道德村协会首席执行官Timothy Erblich表示：“在应对2020年的严峻挑战的过程中，我们观察到，在凭借恢复力和对道德及诚信的承诺以赢得利益相关方信任方面，入选企业领先于所有其他机构。‘全球最具商业道德企业’获选者持续彰显他们对最崇高价值观以及对其所服务的社区产生积极影响的坚定承诺。祝贺HanesBrands获得‘全球最具商业道德企业’称号，同时向该公司的每一位员工表示祝贺。”

了解更多有关全球最具商业道德企业及HanesBrand致力于社会责任的信息。

关于道德村协会

道德村协会(Ethisphere® Institute)是定义和推动合乎道德的业务实践标准的全球领导者。这些标准有助于形成公司特性、增强市场信任度和促进业务成功。道德村协会深谙如何利用数据驱动见解来衡量和定义核心道德标准，从而帮助公司强化企业特性，并衡量和改善企业文化。道德村协会通过其“全球最具商业道德企业”表彰计划来表彰卓越成就，并向业内专家界推介商业道德领导力联盟(BELA)。如需了解关于道德村协会的更多信息，请访问：https://ethisphere.com。

关于HanesBrands

HanesBrands总部位于北卡罗来纳州温斯顿-塞勒姆，是一家具有社会责任感的领先营销商，致力于在美洲、欧洲、澳大利亚和亚太区营销日常打底内衣和运动服饰，其经营着全球最大的一些服饰品牌，包括Hanes、Champion、Bonds、Maidenform、DIM、Bali、Playtex、Bras N Things、Nur Die/Nur Der、Alternative、L’eggs、JMS/Just My Size、Lovable、Wonderbra、Berlei和Gear for Sports。公司销售T恤、文胸、内裤、塑身衣、内衣、袜子、针织袜和运动服，由公司的低成本全球供应链生产。作为《财富》500强企业及标普500股票指数成员，Hanes(NYSE:HBI)在超过40个国家里拥有大约6.1万名员工。如需了解更多信息，请访问公司官网www.Hanes.com/corporate和新闻室https://newsroom.hanesbrands.com/。通过社交媒体关注公司：Twitter (@hanesbrands)、Facebook (www.facebook.com/hanesbrandsinc)、Instagram (@hanesbrands)、LinkedIn (@Hanesbrandsinc)。

原文版本可在businesswire.com上查阅：https://www.businesswire.com/news/home/20210223005687/en/

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。